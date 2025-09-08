Axel Kicillof y Máximo Kirchner siguen con su guerra fría pese a la victoria peronista en Buenos Aires

Las diferencias entre Kirchner y Kicillof no se difuminarán con la ola triunfalista que bañó de alegría al peronismo. Hasta el cierre de este artículo, no hubo conversación entre ambos dirigentes. Kicillof no lo mencionó como uno de los responsables del éxito y el hijo de la vice, que solo habló a través de un comunicado escrito del Partido Justicialista de Buenos Aires- órgano partidario que preside-, no le dedicó ni un mínimo reconocimiento al gobernador.

Las repercusiones dentro del kirchnerismo "Felicitamos al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a sus candidatos y a los intendentes e intendentas, por la contundente victoria electoral alcanzada hoy", señala el documento del PJ Buenos Aires, que estira los límites de la semántica para evitar el saludo al gobernador bonaerense. Esta tarde, Kicillof habló con Alejandro Bercovich en Radio Con Vos y enumeró un listado de dirigentes que lo saludaron, que van desde "el comunista" Lula Da Silva, hasta el jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos. Del apellido Kirchner, nada.

Previamente, por la mañana, Mayra Mendoza- senadora electa por la tercera sección electoral-, dejó en claro que la discusión interna con el gobernador seguirá. "Trabajamos todos los días para que los resultados sean como los de ayer. Y de cara a octubre vamos a seguir así. Cuando damos discusiones políticas, son eso, no personales", dijo la quilmeña que el domingo por la noche no estuvo en el escenario de Kicillof, sino en San José 1111 con Cristina Kirchner.

En paralelo, Kicillof le dio un lugar en la primera fila a una serie de dirigentes peronistas resistidos por La Cámpora para cualquier tipo de armado político. Tal vez, el más representativo de este grupo sea Andrés "El Cuervo" Larroque, exaliado de Máximo Kirchner en La Cámpora, que saltó de esas filas y hoy acompaña con el movimiento "La patria no se vende" al gobernador bonaerense.