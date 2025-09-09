Denuncias de coimas en Andis: la oposición reclama auditorías y pone contra las cuerdas al Gobierno

Martín Menem, su primo Lule y Karina Milei, la tríada del Gobierno señalada por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Tres senadores opositores de peso reclamaron este martes que la Comisión Revisora de Cuentas solicite a la Auditoría General de la Nación (AGN) una investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la difusión de los audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

La presentación fue encabezada por los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), junto con el fueguino Pablo Blanco (UCR), referentes que en más de una ocasión tensionaron la relación con la Casa Rosada. Según argumentaron en la nota, “la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso. El Poder Legislativo no puede permanecer indiferente ante hechos de esta magnitud”.

La primera plana del Gobierno en la mira Los legisladores apuntaron en particular a los contratos firmados con la Droguería Suizo Argentina, una firma que mantiene nexos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con Eduardo “Lule” Menem, secretario de Gestión Institucional, de estrecho vínculo con Karina Milei. También pidieron incluir en la investigación a los laboratorios HBL Pharma y Ramallo, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado.

Además, los opositores solicitaron una auditoría en la Anmat para revisar en detalle sus sistemas de control y alerta. En paralelo, la diputada radical Soledad Carrizo presentó otra nota para extender el período bajo análisis en la Andis hasta enero de 2022, en línea con las irregularidades denunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en junio de 2024 sobre la gestión de Alberto Fernández.