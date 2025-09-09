Denuncias de coimas en Andis: la oposición reclama auditorías y pone contra las cuerdas al Gobierno
La oposición reclama auditorías en Andis y Anmat, mientras el oficialismo acusa oportunismo político en plena crisis política tras la derrota en PBA.
Tres senadores opositores de peso reclamaron este martes que la Comisión Revisora de Cuentas solicite a la Auditoría General de la Nación (AGN) una investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la difusión de los audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
La presentación fue encabezada por los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), junto con el fueguino Pablo Blanco (UCR), referentes que en más de una ocasión tensionaron la relación con la Casa Rosada. Según argumentaron en la nota, “la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso. El Poder Legislativo no puede permanecer indiferente ante hechos de esta magnitud”.
Te Podría Interesar
La primera plana del Gobierno en la mira
Los legisladores apuntaron en particular a los contratos firmados con la Droguería Suizo Argentina, una firma que mantiene nexos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con Eduardo “Lule” Menem, secretario de Gestión Institucional, de estrecho vínculo con Karina Milei. También pidieron incluir en la investigación a los laboratorios HBL Pharma y Ramallo, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado.
Además, los opositores solicitaron una auditoría en la Anmat para revisar en detalle sus sistemas de control y alerta. En paralelo, la diputada radical Soledad Carrizo presentó otra nota para extender el período bajo análisis en la Andis hasta enero de 2022, en línea con las irregularidades denunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en junio de 2024 sobre la gestión de Alberto Fernández.
El pedido generó un cruce en la Comisión: el libertario Julio Moreno Ovalle descalificó la iniciativa al asegurar que “esto ya está en la Justicia” y que se trata de un gesto de “oportunismo”. A su vez, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, retrucó: “No hablamos de simples fallas administrativas, sino de coimas, y por eso es clave aprobar las auditorías”.