Blindada por los militantes, Karina Milei votó y evitó enfrentar a la prensa en medio del escándalo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó en una escuela de Vicente López, donde arribó rodeada de militantes que la escoltaron y evitó responder preguntas del periodismo en medio del escándalo de las supuestas coimas en la Andis y los audios de Diego Spagnuolo que la salpican.

Así votó Karina Milei en las Elecciones de Buenos Aires

"Es una jornada importante, la gente tiene que venir a votar", dijo en unas breves declaraciones mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban "Olé, olé, olé Jefe, Jefe".