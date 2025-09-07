Le sumaron el "3%" a Karina Milei en el padrón electoral y se hizo viral

En Vicente López aparecieron pintadas en los padrones del Instituto Pedro Poveda, donde debe votar Karina Milei en las elecciones bonaerenses.

Pese a que no es candidata, Karina Milei es una de las protagonistas de la jornada electoral por el escándalo de los audios.

Los escándalos políticos a nivel nacional de las últimas semanas no pasaron desapercibidos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que comenzaron este domingo con un irónico mensaje contra el Gobierno libertario. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron intervenidos con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien vota en esa institución.

La nota del "3%" es una clara chicana que se popularizó en las últimas semanas en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde que trascendieron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, surgieron memes y chistes con la cifra en diversos ámbitos, y hoy llegaron al escenario electoral.

La irónica anotación junto al nombre de Karina Milei en el padrón electoral

Las burlas no solo colmaron las redes sociales, sino que llegaron a múltiples espacios. Una librería de La Plata se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con un 3% de descuento. Anoche hasta llegó al show de Lali Espósito en Vélez, quien en medio de su hit opositor "Fanático", posó haciendo el gesto de un tres con los dedos.

Votación en medio de la crisis de LLA Pese a que no integra ninguna lista, la hermana de Javier Milei es una de las protagonistas de esta jornada electoral, en medio de la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza enfrenta por la filtración de audios.