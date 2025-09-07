Carlos Bianco adelantó a qué hora estará el resultado de las elecciones en Buenos Aires

El ministro de Gobierno ya emitió su voto para las elecciones legislativas y aseguró que los comicios se están desarrollando "con normalidad".

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ya emitió su voto en la jornada electoral de hoy. Asimismo, en diálogo con la prensa, indicó que el resultado de las elecciones se sabrá "a partir de las 9 de la noche".

El funcionario hizo referencia a la ley provincial 14.086. Esta establece que los resultados se conocen tres horas después del cierre de comicios, lo que ocurrirá a las 18.

Bianco también agregó que la Junta Electoral, por su parte, dispuso que se difundan los porcentajes una vez que "estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales"

"Los comicios se están desarrollando con normalidad, ya están abriendo normalmente las escuelas", aseguró el ministro en diálogo con C5N luego de votar en la octava sección. "Fui el primero e inauguré la mesa", había declarado previamente.

Según declaró, las urnas se habían distribuído el sábado en las escuelas y estaban siendo resguardadas por la Policía de la provincia de Buenos Aires y los efectivos federales que aportó el Gobierno Nacional. Aseguró, asimismo, que en la en la provincia hay 41.189 mesas en los 6.139 lugares de votación.