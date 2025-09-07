El conmovedor mensaje de Esteban Bullrich en plena elección caliente en Buenos Aires
El exlegislador fue a emitir su voto este domingo pese a las complicaciones de su enfermedad. Tras el acto, dejó un mensaje en sus redes.
El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático.
Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Esteban Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: "¡Qué lindo es votar!".
El exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo 7 de septiembre.
El posteo de Esteban Bullrich
El posteo del exsenador (que vota en la provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.
La participación de Esteban Bullrich se da en el marco de la elección provincial donde se renueva la mitad de la Legislatura (46 diputados y 23 senadores) y cargos municipales (concejales y consejeros escolares).
La jornada electoral, considerada un test clave entre el oficialismo nacional y el peronismo bonaerense, se desarrolla con normalidad, utilizando la tradicional boleta sábana de papel.