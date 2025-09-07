El conmovedor mensaje de Esteban Bullrich en plena elección caliente en Buenos Aires

El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático.

Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Esteban Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: "¡Qué lindo es votar!".

El exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo 7 de septiembre.

El posteo del exsenador (que vota en la provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.

La participación de Esteban Bullrich se da en el marco de la elección provincial donde se renueva la mitad de la Legislatura (46 diputados y 23 senadores) y cargos municipales (concejales y consejeros escolares).

La jornada electoral, considerada un test clave entre el oficialismo nacional y el peronismo bonaerense, se desarrolla con normalidad, utilizando la tradicional boleta sábana de papel.