"Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas", la esposa de Kicillof chicaneó a Milei
En medio de las elecciones bonaerenses, la esposa del gobernador Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, hizo un fuerte posteo contra Javier Milei.
Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, protagonizó un fuerte cruce en las redes sociales al asegurar que el presidente Javier Milei "odia" a su marido porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede". Esto lo publicó en medio de una jornada de elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El posteo de Quereilhac, que fue una respuesta a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, enumeró las razones por las cuales, según ella, el Presidente siente aversión hacia su marido. "Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio", describió la esposa del gobernador.
Te Podría Interesar
Axel Kicillof: "No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia"
Luego de votar esta mañana, Kicillof habló con la prensa y sostuvo que se trata de "una elección muy importante", en la que "todos" le están "dando gran relevancia", ya que "sus resultados tienen efectos de todo tipo". De hecho, señaló que este comicio "no es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia".