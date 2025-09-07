"Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas", la esposa de Kicillof chicaneó a Milei

Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, protagonizó un fuerte cruce en las redes sociales al asegurar que el presidente Javier Milei "odia" a su marido porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede". Esto lo publicó en medio de una jornada de elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El posteo de Quereilhac, que fue una respuesta a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, enumeró las razones por las cuales, según ella, el Presidente siente aversión hacia su marido. "Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio", describió la esposa del gobernador.

El posteo de la esposa de Axel Kicillof El posteo de Soledad Quereilhac