Fuerza Patria: crece el fervor peronista por una victoria, más fuerte de la esperada

Fuerza Patria se prepara para festejar esta noche, a la espera de los resultados oficiales. Votó más del 60% del padrón.

Fuerza Patria tendrá su búnker en La Plata, donde empiezan a llegar los principales dirigentes.

Pasadas las 18, los dirigentes de Fuerza Patria que siguieron el minuto a minuto de la votación en sus distritos dejaron trascender un clima de entusiasmo por los resultados. Esperan imponerse en toda la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de 7 a 8 puntos.

Además, la confirmación de que la asistencia alcanzó el 60%, cuando se esperaba un número más cercano al 50%, anticipa la dificultad que tendrá Javier Milei y La Libertad Avanza para revertir el resultado en la elección nacional de octubre.

En el entorno de Axel Kicillof optan por la cautela. “Primero se cuentan los votos, después se festeja”, señaló un funcionario del Gobierno bonaerense. “Todavía no tenemos nada claro”, insistió.

Sin embargo, intendentes y referentes del peronismo reconocieron que la victoria podría ser más amplia de lo previsto. En la tercera sección electoral, estiman que el peronismo llegaría al 60% de los votos, según los boca de urna y las proyecciones que manejan en el búnker.

Una fuente de la primera sección electoral indicó a MDZ: “El clima es positivo. Arrancamos muy de atrás, 8 a 10 puntos, y lo fuimos remontando. Nos dicen que la remontada no se cortó, pero no sabemos con certeza hasta dónde llegó”.