El Gobierno encara una semana clave tras el viaje de Javier Milei a Hungría

Javier Milei regresó este domingo a la Argentina tras su viaje oficial a Hungría y se prepara para afrontar una semana marcada por desafíos políticos y legislativos, en un contexto de creciente tensión.

El mandatario aterrizó a las 10.20 en el país y buscará retomar el control de la agenda pública luego de varios días atravesados por controversias, entre ellas el caso del criptoactivo $LIBRA y la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a su esposa.

Tras su regreso, el Ejecutivo intentará volver a posicionar los temas centrales de su gestión, con especial énfasis en la situación económica y en los proyectos que impulsa en el Congreso.

En ese marco, el oficialismo apuesta a avanzar con su agenda legislativa en un escenario político complejo, donde conviven debates sensibles y cuestionamientos de la oposición.

Uno de los ejes de la agenda será la realización de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares , previstas para el miércoles y jueves próximos .

Las jornadas fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

Las exposiciones se desarrollarán entre las 10 y las 19 horas en ambas jornadas y se espera una alta participación, en un debate que ya generó fuerte interés público y político.

La gira por Hungría y los gestos políticos

Antes de regresar al país, Milei desplegó una agenda intensa en Hungría, donde mantuvo reuniones con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán.

Además, participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio que reúne a dirigentes de derecha a nivel global, y recibió una distinción de la Universidad Ludovika de Budapest.

Durante su paso por Europa, el mandatario dejó definiciones sobre la política internacional, con referencias a la situación en Cuba, el rumbo del continente europeo y el escenario global.

Una semana atravesada por la tensión política

El regreso de Milei se da en un clima político cargado, tras varios episodios que generaron ruido dentro y fuera del oficialismo.

Entre ellos, el impacto del caso $LIBRA y las críticas por los viajes vinculados al entorno del jefe de Gabinete, que alimentaron el debate público en los últimos días.

En ese contexto, el Gobierno intentará reordenar su estrategia y sostener su agenda en medio de una semana que se perfila como clave.