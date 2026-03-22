El Gobierno encara una semana clave tras el viaje de Javier Milei a Hungría
El Presidente volvió al país tras su gira por Hungría y buscará retomar la agenda en medio de polémicas y debates clave en el Congreso.
Javier Milei regresó este domingo a la Argentina tras su viaje oficial a Hungría y se prepara para afrontar una semana marcada por desafíos políticos y legislativos, en un contexto de creciente tensión.
El mandatario aterrizó a las 10.20 en el país y buscará retomar el control de la agenda pública luego de varios días atravesados por controversias, entre ellas el caso del criptoactivo $LIBRA y la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa.
El Gobierno busca retomar la agenda con foco en economía y Congreso
Tras su regreso, el Ejecutivo intentará volver a posicionar los temas centrales de su gestión, con especial énfasis en la situación económica y en los proyectos que impulsa en el Congreso.
En ese marco, el oficialismo apuesta a avanzar con su agenda legislativa en un escenario político complejo, donde conviven debates sensibles y cuestionamientos de la oposición.
Audiencias por la Ley de Glaciares, en el centro de la semana
Uno de los ejes de la agenda será la realización de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, previstas para el miércoles y jueves próximos.
Las jornadas fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
Las exposiciones se desarrollarán entre las 10 y las 19 horas en ambas jornadas y se espera una alta participación, en un debate que ya generó fuerte interés público y político.
La gira por Hungría y los gestos políticos
Antes de regresar al país, Milei desplegó una agenda intensa en Hungría, donde mantuvo reuniones con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán.
Además, participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio que reúne a dirigentes de derecha a nivel global, y recibió una distinción de la Universidad Ludovika de Budapest.
Durante su paso por Europa, el mandatario dejó definiciones sobre la política internacional, con referencias a la situación en Cuba, el rumbo del continente europeo y el escenario global.
Una semana atravesada por la tensión política
El regreso de Milei se da en un clima político cargado, tras varios episodios que generaron ruido dentro y fuera del oficialismo.
Entre ellos, el impacto del caso $LIBRA y las críticas por los viajes vinculados al entorno del jefe de Gabinete, que alimentaron el debate público en los últimos días.
En ese contexto, el Gobierno intentará reordenar su estrategia y sostener su agenda en medio de una semana que se perfila como clave.