El cementerio de la Ciudad de Mendoza es uno de los lugares de la provincia que esconde los horrores de la última dictadura cívico militar en su denominado Cuadro 33 , un lugar donde fueron identificados desaparecidos por los genocidas en los primeros años de ese oscuro capítulo de la historia argentina.

Se trata de un sector de ese predio que fue transformado en Sitio de Memoria, luego de que, tras la investigación y la búsqueda de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, se logró la intervención de la justicia para ordenar excavaciones.

Las presentaciones se dieron a fines de 2006 en Tribunales Federales, específicamente en el Juzgado Federal n°1, que en ese momento estaba a cargo del condenado Walter Bento.

A partir del 2010 y luego de muchos aplazos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAE) en conjunto con el Equipo de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo avanzó con los trabajos en la zona.

En un espacio que siempre estuvo destinado a enterrar a los NN, se exhumaron 126 fosas, con restos de 1.020 personas, de las cuales 115 fueron consideradas de “interés pericial” y, hasta el momento, se identificaron 3.

Cuadro 33 Cementerio de Capital Día de la Memoria (2) Cuadro 33, la tumba que esconde los horrores de la dictadura en el cementerio de Capital. Walter Moreno/MDZ

Allí, enterrados de manera clandestina por los represores, estuvieron Ana María Moral, María del Carmen Laudani de José y Alberto José, Raquel Herrera de Bernal, Juan Bernal, Sabino Rosales, Juan Carlos Charparín, Néstor Alberto Oliva y Antonio Juan Molina.

También quedó plasmado en documentos que hubo un número muy elevado de personas enterradas entre 1975 a 1978 que tenían entre 17 y 35 años y la causa de muerte había sido por armas de fuego, a pesar de que el sector era tradicionalmente considerado como “de indigentes”.

Cuadro 33 Cementerio de Capital Día de la Memoria (1) Cuadro 33, la tumba que esconde los horrores de la dictadura en el cementerio de Capital. Walter Moreno/MDZ

Es un predio de cien metros de largo por ochenta de ancho, ubicado en la parte vieja del cementerio de Ciudad y que continúa como un punto clave, a 50 años del Golpe, en el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

Cuadro 33 Cementerio de Capital Día de la Memoria Walter Moreno- MDZ

El paseo que se inauguró en el Cuadro 33

En octubre de 2023, la Municipalidad de Ciudad de Mendoza una placa y una obra diseñada por el arquitecto “Nino” Bonoldi, hermano de Adriana, secuestrada y desaparecida el 1 de diciembre de 1976.

Así, se realizó un paseo lateral al costado este de la parcela en el que se cuenta la historia de las personas enterradas durante la dictadura.

El lugar cuenta con una pérgola que sirve como espacio de permanencia, diez bancos y nueve piezas gráficas.