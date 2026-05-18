El dato que celebró Alfredo Cornejo en medio de los números rojos en la recaudación

El Gobierno de Mendoza vivió un comienzo de año complicado en materia de finanzas por la brusca caída en la recaudación, principalmente por la disminución de los fondos nacionales provenientes de la coparticipación. En ese contexto, el Ejecutivo provincial destacó que las arcas provinciales tuvieron un balance positivo en los primeros tres meses del 2026.

Un informe difundido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas advirtió que el primer trimestre estuvo marcado por una caída de los ingresos y un nivel de gasto estable, lo que “impactó sobre los márgenes de ahorro de la Provincia”.

Sin embargo, desde el Gobierno resaltaron que se logró mantener el equilibrio de las cuentas públicas consiguiendo un resultado corriente y operativo positivo, pese a este difícil contexto financiero.

Los números oficiales marcaron que al cierre del primer trimestre de 2026, el resultado operativo se mantuvo positivo, alcanzando los $102.922 millones, lo que representó el 8,7% de los ingresos totales.

Durante los primeros tres meses del año, los recursos corrientes de la Provincia registraron una disminución real del 7,3% respecto al mismo período de 2025, es decir, descontando el efecto de la inflación. Esta caída estuvo explicada tanto por la variación de los recursos de origen provincial como de origen nacional.

casa de gobierno El Gobierno de Mendoza recibió 7.000 millones de pesos en concepto de ATN. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En el caso de los recursos provinciales, se observó una disminución real del 6,4%, impulsada principalmente por menores ingresos vinculados al impuesto automotor, regalías, impuesto de sellos y otros recursos no tributarios. En contraste, el impuesto a los Ingresos Brutos se mantuvo prácticamente estable en términos reales, mientras que el impuesto inmobiliario registró un leve crecimiento del 1,8% interanual.

Por su parte, los recursos de origen nacional mostraron una caída real del 8,1%, explicada fundamentalmente por la disminución de la coparticipación federal y del financiamiento educativo, que en conjunto acumularon una baja del 10,6% respecto al primer trimestre del año anterior. Esta evolución estuvo asociada principalmente a una menor recaudación de impuestos nacionales vinculados al nivel de actividad económica y al consumo, como el IVA y el impuesto a las Ganancias.

Los números positivos

En relación con el gasto público, desde el Gobierno provincial indicaron que las erogaciones totales de la Provincia se mantuvieron prácticamente estables en términos reales durante el primer trimestre del año.

En concreto, se registró una variación interanual del -0,2%. Dentro de este comportamiento se destacó el incremento del gasto en personal, que creció un 2,3% por encima de la inflación, y el fuerte aumento de la inversión en trabajos públicos, con una suba del 58,2% respecto al mismo período de 2025.

La dinámica observada entre ingresos y gastos permitió que la Provincia alcanzara, al cierre del primer trimestre de 2026, un resultado corriente positivo de $168.656 millones, equivalente al 14,3% de los ingresos corrientes.

Asimismo, el resultado operativo se mantuvo positivo, alcanzando los $102.922 millones, lo que representó el 8,7% de los ingresos totales.