Entusiasmo en Fuerza Patria por la alta participación electoral y la posibilidad de una victoria
Cerrados los comicios, Fuerza Patria aguarda los resultados en el búnker ubicado en La Plata, donde compartirán espacio Axel Kicillof y Sergio Massa.
Finalizada la jornada electora, continúan las divisiones al interior de Fuerza Patria. En la previa de los resultados, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperarán los cómputos en La Plata, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, optó por no asistir y estará visitando a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.
Concluidos los comicios, la participación electoral durante la jornada de hoy alcanzaría el 63%, un porcentaje que, si bien menor al obtenido en la elección legislativa del 2021, que fue de 72.3%, es una cifra mayor a la esperaba y de las más altas de las contiendas provinciales.