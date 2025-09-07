Presenta:
Entusiasmo en Fuerza Patria por la alta participación electoral y la posibilidad de una victoria

Cerrados los comicios, Fuerza Patria aguarda los resultados en el búnker ubicado en La Plata, donde compartirán espacio Axel Kicillof y Sergio Massa.

Facundo Martín Pascal

Facundo Martín Pascal

Finalizada la jornada electora, continúan las divisiones al interior de Fuerza Patria. En la previa de los resultados, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperarán los cómputos en La Plata, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, optó por no asistir y estará visitando a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.

Concluidos los comicios, la participación electoral durante la jornada de hoy alcanzaría el 63%, un porcentaje que, si bien menor al obtenido en la elección legislativa del 2021, que fue de 72.3%, es una cifra mayor a la esperaba y de las más altas de las contiendas provinciales.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21

Así lo notificó el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco. La presentación de los primeros datos electorales se hará cuando se cuente con el 30% de los datos cargados por cada sección electoral.

Carlos Bianco habló tras el cierre de comicios en la provincia
Expectativa en el búnker del peronismo

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, hicieron un llamado a todos sus candidatos para que participen en La Plata, donde se respira una gran expectativa por una posible diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza mayor de la esperada.

Búnker de Fuerza Patria-
Fuerza Patria convocó a los dirigentes en La Plata

Desde el espacio invitaron a los dirigentes y a los votantes a asistir al búnker peronista en Av. 51 y calle 10 desde las 18 horas.

Fuerza Patria BA

