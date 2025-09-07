Entusiasmo en Fuerza Patria por la alta participación electoral y la posibilidad de una victoria

Finalizada la jornada electora, continúan las divisiones al interior de Fuerza Patria. En la previa de los resultados, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperarán los cómputos en La Plata, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, optó por no asistir y estará visitando a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.