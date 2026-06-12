El PJ cierra filas, redobla el respaldo y pide por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner

Si hubiera alguien que le avisara a Axel Kicillof sobre los movimientos de todos sus socios de Fuerza Patria, seguramente hoy le estaría diciendo: “Axel, tené cuidado. El peronismo está saliendo al auxilio de Cristina”.

El actual diputado nacional Miguel Ángel Pichetto realizó una nueva defensa de las acciones de los presidentes y salió a criticar abiertamente la condena de la expresidenta, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Gustavo Aguilera, exfuncionario nacional en el gobierno de Alberto Fernández, hoy alejado de cualquier “marca” del peronismo kirchnerista renovador, fue tajante: “Cristina se dio cuenta que con La Cámpora no llega a ningún lado y necesita del peronismo. Pichetto es eso”, disparó.

“Mantener cautiva a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación coloca a la democracia en una situación de extrema fragilidad”, dijo Pichetto. “La conducta de un jefe de Estado debe evaluarse mediante un procedimiento especial y no por el cauce ordinario,” agregó, además de remarcar las irregularidades que fueron “alteradas desde el primer día”.

“Es algo que vengo sosteniendo desde el primer día,” afirmó Pichetto luego de su presentación ante la comisión legislativa donde se discutió el tema de la expresidenta.

Para el experimentado legislador, “el Congreso puede convocar a una Asamblea Legislativa para debatir este tema. Pichetto era fuertemente criticado hasta ayer nomás por haber ido como vice de Mauricio Macri en 2019 y, más acá en el tiempo, haber hecho “todo lo posible para que el gobierno de Milei tuviera la Ley Bases”.

Esta expresión se enlaza con la aparición de Máximo Kirchner este miércoles, cuando volvió a pedir por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Su hijo aseguró que ella “es la única que puede hacer ganar al peronismo” y aseveró que por eso la mantienen presa y proscripta. Este viernes, por este tema, y para denunciar al gobierno de Javier Milei, estará en Entre Ríos, en una nueva presentación fuera del territorio bonaerense.

La postura del hijo de los dos presidentes aparece impostada y casi mentirosa. ¿Por qué en 2019 eligió poner a Alberto Fernández como candidato presidencial? Se pueden buscar cientos de razones, pero ante el fracaso de nombrar un delegado, podría haber intentado ser ella en 2023, pero prefirió que fuera Sergio Massa el candidato.

El exministro de Economía y candidato presidencial cree, al igual que Santiago Caputo y otros, incluido el presidente Javier Milei, que todos los males judiciales que empiezan a aquejar al gobierno son por obra y gracia de Mauricio Macri. Es más. Algunos suponen que la creación de Milei presidente fue para amortiguar una compleja situación judicial en caso que hubiera ganado Patricia Bullrich. Como diría Carlos Pagni, "habladurías". Los más lanzados sostienen que esos túneles construidos hace tres años, en la previa de la campaña presidencial, pueden servirle al actual presidente en caso de complicársele la situación en cuestiones como $LIBRA y Andis, entre otras.

Coordinado o no, el peronismo parece desconfiar de los dotes de su único candidato presidencial de envergadura. Axel Kicillof, para el “establishment” peronista, parece que no da la talla. Todavía lo ven como una “rara avis” más próximo al socialismo progresista, como gritan Sergio Berni o Guillermo Moreno. "No le bancan que les saca un campo en un tema del cual ellos no pueden hablar. No tiene causas ni sospechas", ironizan desde el centro del poder bonaerense.

Sobre el gobernador pesan algunos cargos de los peronistas clásicos. El primero y principal es que “a los presos siempre hay que visitarlos”. Y por más que “hayan discutido y ella se haya enojado con él, Axel tendría que haberla ido a ver a Cristina a San José 1111. Fue ella la que nos lo presentó a nosotros. Por respeto de esa decisión lo tendría que hacer. ¿Qué parte no entiende que sin ella él no hubiera estado acá, en la Gobernación, y mucho menos presidiendo nuestro partido? Se preguntó un intendente que aún pretende ser “respetuoso con el compañero”.

Miguel Ángel Pichetto en la sesión de Diputados Miguel Ángel Pichetto insistió hoy contra la condena de Cristina Fernández de Kirchner y hasta sugirió la constitución de una Asamblea Legislativa para discutir el tema.

En el Movimiento Derecho al Futuro hay una consigna. “Bancar al gobernador en su postura. Para llegar a ser presidente Kicillof tiene que ganarles a todos”. Ellos creen que una interna determinará la futura conducción del peronismo. ¿Y si no se llega a esa instancia? “Lo importante es poder hacer lo que hizo Sergio con el Frente Renovador o Antonio Cafiero contra Herminio, hace cuarenta años. Ganarle en cualquier cancha. Interna o por separado”.

Una voz autorizada

Para el constitucionalista Pablo Manilli, respetado en todos los ámbitos judiciales, "si el objetivo hubiera sido solamente meterla presa a Cristina, había causas mucho más pesadas y concretas, como la de los hoteles Los Sauces y Hotesur", inició su explicación. "Pero en esta causa, Vialidad, es todo muy raro. El fiscal jugaba al tenis con Macri en la Quinta del ex presidente. Inclusive hay viajes al exterior entre Macri y Luciani. A su vez, hubo jueces a quienes trasladaron de jurisdicción y los trajeron desde Santa Fe para actuar en esta causa. Y no encuentro motivos por los cuáles muchos funcionarios no fueron ni siquiera investigados y estuvieron en toda la traza del expediente".

También es raro que una causa idéntica como la de la venta de armas a Ecuador, por la cual se voló todo un pueblo como Río Tercero, tardó quince años en determinar su situación y nunca se le rechazó el recurso de queja mientras que a Cristina Fernández de Kirchner sí lo hicieron en solo cuarenta días. Hasta las medidas de seguridad que se le impusieron parecen exageradas comparadas a las que reciben otros condenados en hechos como violaciones o pedófilos".