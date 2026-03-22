Polémica por los viajes de Adorni: Bartolomé Abdala lo defendió y aseguró que dará explicaciones

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se refirió a las críticas que enfrenta el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus recientes traslados al exterior.

El senador nacional de La Libertad Avanza por San Luis Bartolomé Abdala en la redacción de MDZ.

El clima político en la Casa Rosada atraviesa días de intensa exposición debido a los cuestionamientos sobre los viajes internacionales del Jefe de Gabinete. Ante este escenario, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, rompió el silencio en una entrevista con Radio Splendid AM990 para manifestar su apoyo a la gestión de Manuel Adorni.

“Creo que siempre cuando se gobierna hay semanas más álgidas que otras”, señaló Abdala. El senador puntano buscó restarle dramatismo a la situación al asegurar que vive este proceso con "tranquilidad" y se mostró plenamente convencido de que el vocero presidencial reconvertido en ministro "va a dar todas las explicaciones que tenga que dar" ante la opinión pública y los organismos correspondientes.

Adorni volvió a hablar de sus polémicos viajes Presidencia El crecimiento de La Libertad Avanza en el Congreso Más allá de la polémica coyuntural, Abdala aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el fortalecimiento del espacio liderado por Javier Milei en la Cámara Alta. El legislador destacó la evolución numérica y política del bloque oficialista desde la asunción del mando, marcando un contraste significativo con los inicios de la gestión.