El interés de cuatro clubes que motivó el plan para resucitar el predio del ex autódromo

El Gobierno de Mendoza avanzó esta semana con un plan para resucitar un histórico predio abandonado en la Ciudad de Mendoza. Se trata del ex Autódromo General San Martín , ubicado al oeste del Barrio La Favorita, cuyos terrenos serán licitados y concesionados a entidades deportivas. Desde el Ejecutivo provincial revelaron que al menos cinco clubes importantes de la provincia estaban interesadas en ampliar y sumar nuevos espacios y por este motivo se avanzó con la reconversión de este predio abandonado.

La última semana ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que plantea la afectación de más de 117 hectáreas del ex autódromo para concesionarle parcelas a entidades deportivas por un plazo de 10 o 30 años con el compromiso de que realicen obras y mejoras para el aprovechamiento del lugar.

El predio lleva abandonado casi tres décadas. Fue inaugurado el 31 de marzo de 1974 y estuvo concesionado durante 30 años al Automóvil Club de Mendoza. La última competición que hubo en el lugar fue una carrera de la categoría TC 2000 en 1997.

El gobierno de Alfredo Cornejo decidió avanzar con un proceso de concesión a entidades deportivas, luego de que varios clubes importantes de la provincia consultaron sobre la disponibilidad de nuevos espacios para ampliar sus instalaciones. La intención es que muchas entidades deportivas puedan instalarse en este enorme predio al oeste de la Capital.

El titular de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Ramiro Canet , explicó a MDZ que la iniciativa tomada por el Gobierno de Mendoza respecto al predio abandonado del ex autódromo se debió a las reiteradas consultas de clubes interesados en crecer en cuanto a sus instalaciones.

“Han sido tres o cuatro clubes que fueron a plantear que necesitaban crecer desde el punto de vista del espacio. No es que ninguno vino concretamente a pedir el predio sino que solicitaron lugares para poder crecer”, explicó el funcionario provincial.

Destacó que los terrenos del ex autódromo son un sitio “extraordinario” para realizar deportes por el microclima que tiene.

autodromo general san martin abandonado (quince) Alf Ponce Mercado / MDZ

“Como eran varios los clubes que necesitaban espacio, se buscó este lugar. El autódromo ya no se utilizaba como tal y nos pareció una buena oportunidad para que aquellos que lo necesiten o entidades nuevas que quieran inscribirse lo aprovechen, porque es muy grande”, agregó Canet.

En este sentido, reveló que entre los clubes que demostraron interés se encuentran Independiente Rivadavia, Gimnasia de Mendoza, Andes Talleres y un reconocido club de rugby de la provincia.

La intención del Gobierno es que el predio se divida en distintas parcelas y sean varios clubes los que realicen proyectos en el lugar de 117 hectáreas.

Autódromo de San Martín Alf Ponce

Requisitos para la licitación

El funcionario indicó que el plan del Gobierno consiste en licitar los terrenos una vez que la Legislatura apruebe el proyecto de ley que envió el Ejecutivo.

Una vez que se abra el proceso licitatorio las entidades deportivas deberán presentar un plan detallando qué actividades realizarán y cuánta gente asistirá. Las que podrán anotarse son las entidades deportivas inscriptas y reguladas por la Ley de Deporte, que pueden ser clubes de fútbol o de otros deportes.

Un dato importante es que se establecerá el pago de un canon a la provincia mientras dure la concesión, pero se podrá sustituir ese pago por obras en la zona del Barrio La Favorita. “Dependiendo de la propuesta se va a determinar si se les cobra un canon o si se les cobra con obras en la zona. Esas obras no serían en el predio del autódromo sino en los barrios linderos, como contraprestación para la comunidad”, explicó Canet.

autodromo general san martin abandonado (14) Alf Ponce Mercado / MDZ

El plazo de concesión será de entre 10 y 30 años y de eso va a depender la inversión y el tamaño de cada proyecto. Toda la inversión correrá por cuenta de las entidades deportivas que obtengan la concesión.

En base a la inversión propuesta se determinará la superficie del predio que se entregará a cada oferente y no habrá un monto mínimo.

Desde el Gobierno provincial resaltan que la intención es que en este año ya puedan empezar las obras de los clubes en los terrenos del ex autódromo.