El plan del Gobierno para recuperar un histórico predio abandonado en Capital

El Gobierno de Mendoza planea reconvertir el abandonado Autódromo General San Martín ubicado al oeste de la Capital. Se trata de un predio de más de 117 hectáreas que será transformado en un polo para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. El objetivo es concesionar parcelas a entidades deportivas por un plazo de 10 o 30 años para que realicen obras y mejoras para el aprovechamiento del lugar.

La iniciativa plantea afectar una superficie de más de 117 hectáreas ubicadas en la Ciudad de Mendoza, al oeste del Barrio La Favorita. Actualmente el predio se encuentra completamente abandonado y con un importante deterioro. La intención del Gobierno provincial es darle un nuevo uso al terreno, acorde a las necesidades actuales de la población, priorizando la calidad de vida, la seguridad y el cuidado ambiental.

El autódromo General San Martín fue inaugurado el 31 de marzo de 1974 y estuvo concesionado durante 30 años al Automóvil Club de Mendoza. La última carrera que se corrió en el lugar fue en 1997, correspondiente a la categoría TC 2000.

Frente a un contexto de cambios tecnológicos en el automovilismo y mayores exigencias en materia de seguridad, el lugar quedó en desuso. Se sumó también el crecimiento urbano de la zona, con la instalación de barrios en el oeste de la Capital durante las últimas décadas, lo que hoy hace inviable la realización de competencias de este tipo en un entorno rodeado por desarrollos urbanos.

El Poder Ejecutivo decidió impulsar una ley para reconvertir ese estratégico predio y transformarlo en un polo para el desarrollo de iniciativas que promuevan el deporte y la recreación.

La propuesta consiste en implementar un esquema de concesiones a instituciones deportivas, con plazos de entre 10 y 30 años, sujeto a planes de inversión y desarrollo previamente aprobados.

Además, se prevé una planificación integral del área conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y la normativa ambiental vigente, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible.

autodromo general san martin Gobierno

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que este plan logrará fortalecer los espacios públicos destinados a la actividad física, fomentar hábitos saludables, promover la integración social y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Asimismo, desde el Gobierno remarcaron que la recuperación de este predio permitirá revitalizar una zona con alto potencial de desarrollo urbano, a partir del trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones intermedias.

La letra chica de la ley

La propuesta del Gobierno plantea la afectación de las 117 hectáreas para proyectos que favorezcan y fomenten la práctica de actividades deportivas, recreativas y afines.

Se dispondrá la división del predio en parcelas y se avanzará con la concesión por un plazo mínimo de 10 años y un máximo de 30 años a entidades deportivas. Para avanzar con un programa de inversiones y plan de trabajos con el cargo de desarrollar proyectos que tengan por fin principal expandir y promover la actividad deportiva.

En caso de incumplimiento del cargo parcial o total establecido por el Artículo anterior, se producirá la revocación de la concesión de pleno derecho retrovirtiendo la posesión de los terrenos concesionados al Estado Provincial.

La concesión se otorgará a instituciones deportivas con las condiciones de realizar obras acordadas con el Gobierno.

Las instituciones concesionarias, al finalizar la concesión, sea por agotamiento del plazo o por caducidad declarada por la Autoridad de Aplicación a causa del incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas, tendrán la obligación de dejar en beneficio del Estado Provincial todas las instalaciones realizadas y sus mejoras, sin exclusión alguna.

La concesión podrá caducar el incumplimiento total o parcial del plan de inversión realizado en la propuesta o la demora injustificada en la concesión del plan de trabajo comprometido.

Obligaciones de las instituciones concesionarias

Otro de los artículos del proyecto de ley plantea una serie de obligaciones para las instituciones deportivas que obtengan la concesión de alguna porción del predio.

Los requisitos que establece la normativa propuesta son los siguientes: