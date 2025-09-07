Militantes comienzan a concentrarse frente al departamento de CFK ante una posible victoria de Fuerza Patria

A una hora del cierre de las elecciones en Buenos Aires, algunos militantes fueron al departamento de Cristina Fernández de Kirchner mientras se filtran bocas de urna.

A las 18 cerraron las elecciones en Buenos Aires y comenzaron a filtrarse bocas de urna que dan un posible triunfo de Fuerza Patria en la Provincia. En medio de este contexto, algunos militantes empezaron a concentrarse frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner.

Allí donde la expresidenta cumple su condena por corrupción, la gente se puso a cantar canciones como: "Traigan al gorila de Milei". De esta manera, se adelantaron a una potencial victoria del kirchnerismo en territorio bonaerense.

Video: militantes esperan el resultado de las elecciones bonaerenses frente a la casa de CFK Militantes frente al departamento de CFK @somosradioam530