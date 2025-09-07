Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza en un clima de derrota frente al peronismo

El presidente Javier Milei arribó a la sede libertaria en la localidad de Gonnet, La Plata, donde el espacio violeta espera los resultados de la elección bonaerense.

El presidente Javier Milei arribó pasadas las 20 al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, donde aguardará la oficialización de los resultados de la elección bonaerense junto a sus candidatos, que auguran una dura derrota para la tropa libertaria.

La llegada de Javier Milei al búnker libertario en La Plata El jefe de Estado partió desde la Quinta de Olivos alrededor de las 20 vía terrestre para llegar a La Plata alrededor de las 20.30. Lo acompañaba la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La confirmación del traslado del mandatario al búnker llegó luego de varias horas de especulaciones sobre si esto dependía del desempeño electoral de su fuerza, mientras circulaba una percepción dentro del espacio de que la alianza violeta no había alcanzado los números esperados.

Si bien aún no fue confirmado, se espera que Milei brinde un discurso a la militancia congregada en el búnker, como suele hacer cada vez que se presenta en actividades partidarias.