La encuesta que miran con preocupación en el Gobierno nacional y sus aliados. 

Solo el 33% de los encuestados está satisfecho con la marcha general de las cosas, lo que representa una caída de 7 puntos respecto a noviembre de 2025. La insatisfacción alcanza el 65%.

El Gobierno de Milei registra un 38% de aprobación frente a un 59% de desaprobación. La desaprobación subió 7 puntos desde la última medición.

En total fueron encuestadas 1.008 personas entre el 10 y el 17 de marzo de 2026. Se trató de adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina.

El nivel de satisfacción con la marcha general del país es del 33%, con una caída de 7 puntos porcentuales respecto a noviembre. Un 65% se encuentra insatisfecho, consolidando un saldo neto claramente negativo.

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Los encuestados están más satisfechos con las políticas de Defensa (33%), Exterior (33%) y Económicas (31%). Por otro lado, los bajos salarios (37%), la falta de trabajo (36%) y la corrupción (33%) se acentúan como principales problemas que afectan al país.

Además, crece el pesimismo a futuro: el 46% cree que el país empeorará en un año, frente al 30% que espera una mejora.

En la segmentación, se evidencian diferencias marcadas. Las mujeres presentan mayores niveles de insatisfacción (70%) en comparación con los hombres (54%). Por orientación ideológica, la insatisfacción es casi total en los sectores de izquierda (91%) y centro izquierda (89%). En ese sentido, el 100% de los votantes de Bregman se declara insatisfecho, mientras que entre los votantes de Javier Milei predomina la satisfacción (61%)

La mirada sobre el Gobierno nacional

Aunque con mejor imagen que sus antecesores a la mitad de su mandato, Milei cae significativamente en la encuesta. La aprobación del Gobierno se ubica en el 39%, mientras que la desaprobación alcanza el 59%, ampliando la brecha negativa. La desaprobación aumenta 7 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025.

La aprobación es mayor entre los hombres (44%) que entre las mujeres (33%). En los sectores de menores ingresos se observa una desaprobación particularmente elevada (66% de saldo negativo).

En perspectiva comparada, en el mismo momento de sus respectivos mandatos, la aprobación de Milei (39%) se ubica por debajo de la de Macri (51%) y por encima de la de Alberto Fernández (17%).

Las emociones y sentimientos que genera Javier Milei entre quienes aprueban al gobierno son la esperanza, la incertidumbre y la confianza, mientras que entre quienes lo desaprueban predominan el rechazo, la vergüenza y, nuevamente, la incertidumbre.

Todos los dirigentes presentan diferencial de imagen negativa, sin excepciones. Los mayores diferenciales negativos corresponden a Máximo Kirchner (-54%), Guillermo Moreno (-51%) y Miguel Ángel Pichetto (-50%), mientras que Javier Milei lidera la imagen positiva (38%), seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%).

Entre quienes aprueban al gobierno, la imagen positiva se concentra en figuras oficialistas, destacándose Milei (88%) y Bullrich (78%). Entre quienes desaprueban, la imagen positiva se desplaza hacia dirigentes opositores como Axel Kicillof (52%), Myriam Bregman (50%) y Cristina Fernández de Kirchner (48%).