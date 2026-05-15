Una encuesta reveló cuáles son los 10 temas que más preocupan a los argentinos

Las preocupaciones de la sociedad argentina suelen no cambiar mucho a pesar del paso del tiempo. Es por eso que la última encuesta realizada por D’Alessio IROL y Berensztein destaca cuáles son los 10 temas que más preocupan a los argentinos , al menos en las últimas semanas.

El estudio, realizado de forma online entre el 28 y el 30 de abril a 800 personas mayores de edad de todo el país, recoge información no solo de las preocupaciones de la sociedad sino también la imagen de los principales dirigentes del arco político.

La incertidumbre en la situación económica continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos, con un 65% desde hace tres meses, seguida por la inseguridad con un 61% y la inflación , que alcanzó el 60%. La pregunta fue realizada mediante la opción de respuesta múltiple, por lo que los encuestados podían elegir más de una opción.

La incertidumbre frente a la situación económica encabeza el ranking de preocupaciones

Por debajo de estas tres, aparecen los actos de corrupción en el gobierno de Javier Milei , la falta de propuestas de crecimiento , los ajustes realizados por el Gobierno y la dificultad para pagar créditos y tarjetas .

Cierran el top 10 el temor a perder el trabajo, el fácil acceso a las drogas y la impunidad de corrupción kirchnerista, una respuesta que predominó ampliamente entre los votantes de LLA en las elecciones legislativas de 2025 (quedó en segundo lugar por detrás de inseguridad).

Preocupaciones de los argentinos La incertidumbre frente a la situación económica encabeza el ranking de preocupaciones D'Alessio IROL y Berensztein

Un exfuncionario encabeza el ranking de imagen positiva

Dentro de la percepción de imagen de los diferentes actores de la política, sorprende la presencia del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezando el listado con una aceptación del 46%. En segundo lugar aparece Patricia Bullrich, con una imagen positiva del 43% y el tercer puesto queda empatado entre Mauricio Macri y Axel Kicillof, con 40%.

Por su parte, Javier Milei quedó en el séptimo lugar con una imagen positiva del 35%, superado con lo justo por el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y un escalón por encima de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.