Con Manuel Adorni en el centro de la polémica: Javier Milei lo acompañará en su exposición en el Congreso

En un hecho inédito, Milei acompañará a Adorni en el Congreso mientras el jefe de Gabinete defiende los resultados económicos de la gestión.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril presentará su informe de gestión ante el Congreso, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional. En esa misma jornada, el presidente Javier Milei adelantó que asistirá a la exposición, en lo que será un hecho inédito desde el inicio de su mandato.

Milei acompañará por primera vez a su jefe de Gabinete El anuncio fue realizado por Adorni durante su habitual conferencia de prensa. Poco después, el propio Milei replicó el mensaje desde las redes oficiales de la Jefatura de Gabinete y confirmó su presencia con una frase breve: “No me lo pierdo. Ahí estaré”.

La participación del Presidente marcará un cambio respecto de antecedentes recientes: ni durante la gestión de Nicolás Posse ni en la de Guillermo Francos el jefe de Estado había concurrido al Congreso para presenciar este tipo de informes.

Un mensaje enfocado en los resultados económicos En su intervención pública, Adorni defendió la marcha de la economía y buscó responder a las críticas sobre el desempeño del Gobierno. “Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el último año, dicen que no hay crecimiento pero crecimos 4 puntos en el 2025 y llevamos crecidos 10 puntos en lo que va de esta gestión, y por mucho que les pese a algunos, este año vamos a crecer 4 puntos más”, afirmó.

El funcionario insistió en que el oficialismo prioriza los resultados por sobre las discusiones discursivas. “Todas estas declamaciones no cambian nada. Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron”, agregó.