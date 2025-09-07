Cuántos custodios utilizó el padre de Javier Milei para ir a votar a Vicente López

Norberto Milei emitió su voto en absoluto silencio. Lo hizo en menos de 5 minutos y custodiado bajo un fuerte operativo de seguridad.

El padre del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Poveda del partido bonaerense de Vicente López bajo un fuerte operativo de seguridad.

Norberto Milei sufragó durante el mediodía en el mismo colegio al que concurrió su hija, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien no lo acompañó como sí lo había hecho en ocasiones anteriores.

Así llegaba Norberto Milei a emitir su voto Norberto Milei

El hombre, de 82 años, arribó al establecimiento en una camioneta negra -que tenía los vidrios polarizados- junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por dos custodios que lo ayudaron a caminar.