Nicolás Maduro apuntó contra Javier Milei y lo tildó de formar un culto satánico vinculado al nazismo

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra Javier Milei y Elon Musk mientras Estados Unidos lo arrincona en el Palacio de Miraflores.

Mientras Nicolás Maduro está jaqueado por Estados Unidos en el Mar Caribe y sus vecinos de Guyana y Trinidad y Tobago, emitió un mensaje donde tildó de satánico al presidente Javier Milei y al empresario sudafricano Elon Musk.

Mirá el video de las insólitas declaraciones de Nicolás Maduro Nicolás Maduro tildó de satánico a Javier Milei

El mandatario venezolano continúa con polémicas declaraciones contra sus opositores regionales y busca demonizarlos, no solo figurativamente sino también literalmente: "Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo. Con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk".

En esta suerte de exhortación contra la oposición venezolana y regional, continuó marcando a sus enemigos y, entre ellos, apuntó contra Javier Milei: "Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei".