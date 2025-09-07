Nicolás Maduro apuntó contra Javier Milei y lo tildó de formar un culto satánico vinculado al nazismo
El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra Javier Milei y Elon Musk mientras Estados Unidos lo arrincona en el Palacio de Miraflores.
Mientras Nicolás Maduro está jaqueado por Estados Unidos en el Mar Caribe y sus vecinos de Guyana y Trinidad y Tobago, emitió un mensaje donde tildó de satánico al presidente Javier Milei y al empresario sudafricano Elon Musk.
Mirá el video de las insólitas declaraciones de Nicolás Maduro
El mandatario venezolano continúa con polémicas declaraciones contra sus opositores regionales y busca demonizarlos, no solo figurativamente sino también literalmente: "Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo. Con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk".
En esta suerte de exhortación contra la oposición venezolana y regional, continuó marcando a sus enemigos y, entre ellos, apuntó contra Javier Milei: "Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei".
"Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo", remarcó el presidente de Venezuela y concluyó, para fundamentar sus palabras: "Ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler".