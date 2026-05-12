OSFA: confirman cambios y nuevas autoridades en la obra social militar

El Ministerio de Defensa designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a partir del 6 de mayo. La medida se da tras la renuncia de Sergio Maldonado, quien presidía el organismo desde el 3 de marzo. Obra social

La resolución lleva la firma del ministro Carlos Alberto Presti y se dictó tras la renuncia del general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien había sido nombrado el 3 de marzo por la Resolución 124/2026 para ocupar la presidencia del organismo.

De acuerdo con el texto oficial, Maldonado presentó su dimisión mediante la Comunicación Oficial NO-2026-44470311-APN-D#OSFA. La renuncia fue aceptada por el Memo ME-2026-45053804-APN-SECEYAM#MD, con vigencia desde el 5 de mayo. Un día después, Plaza quedó a cargo del Directorio.

La resolución cita como antecedente el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, fechado el 5 de febrero, que creó la OSFA en el ámbito del Ministerio de Defensa como ente autárquico comprendido en el artículo 8, inciso c), de la Ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. El organismo cuenta con personería jurídica propia, legitimación procesal y capacidad para actuar en el derecho público y privado.

Según el decreto mencionado en la resolución, la obra social desarrolla su actividad en todo el territorio argentino bajo fiscalización y control de la cartera de Defensa, que actúa como autoridad de aplicación.

El Directorio de la OSFA está compuesto por cinco miembros titulares, cada uno con un suplente, todos designados y removidos por el titular del Ministerio de Defensa. La norma prevé dos integrantes propuestos por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, uno por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y uno en representación del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia obra social.

Los miembros duran dos años en sus cargos y pueden ser reelegidos una sola vez. Los suplentes tienen las mismas facultades que los titulares ante dimisión o ausencia justificada. El marco normativo exige idoneidad técnica y experiencia en conducción o gestión en servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera o dirección de organizaciones de gran escala.

La presidencia del Directorio se ejerce en forma rotativa, conforme lo determine la reglamentación. El ministro de Defensa designa al presidente y al vicepresidente entre los miembros titulares que representan a cada fuerza.

La Resolución 311/2026 menciona que el servicio de asesoramiento jurídico permanente del Ministerio de Defensa tomó intervención en el trámite. También precisa que la decisión fue adoptada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 del Título V del Anexo I del DNU 88/2026.

El expediente administrativo citado por la medida es el EX-2026-45244797-APN-DPCYDC#MD. La publicación oficial quedó registrada con el número 30942/26 y tuvo vigencia en la edición del Boletín Oficial del 12 de mayo de 2026.