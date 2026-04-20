Monotributo 2026: qué obra social elegir y cuáles son las más recomendadas

El monotributo no solo unifica impuestos y aportes jubilatorios en una cuota mensual: también incluye el acceso a una obra social . Sin embargo, este beneficio no se activa automáticamente y muchos contribuyentes no saben que deben elegir un prestador para tener cobertura médica en 2026.

Para acceder, los monotributistas deben seleccionar una entidad dentro del listado habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuenta con más de 40 obras sociales disponibles en todo el país.

Cuáles son las obras sociales más recomendadas del monotributo. Foto: Walter Moreno/MDZ

Es importante estar al día con la recategorización del Monotributo Foto: Walter Moreno/MDZ

A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas no tienen una obra social asignada por defecto. Deben elegirla de forma manual y completar un trámite clave para activar la cobertura.

Una vez seleccionada, la afiliación se formaliza presentando la documentación correspondiente y la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES. Desde ese momento, la cobertura médica queda habilitada.

Qué documentos necesitás para afiliarte

El trámite puede hacerse de manera presencial o digital, según la obra social. Para completarlo, se requiere:

DNI (original y copia)

Último comprobante de pago del monotributo

Formulario 184/F

Credencial de pago F.152

Una vez presentada la documentación, la activación demora entre 48 y 72 horas hábiles.

Las obras sociales más destacadas para monotributistas

Dentro del padrón oficial, algunas opciones se destacan por su cobertura, cartilla médica y alcance nacional. Estas son las más recomendadas:

O.S.E.P.M. (Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas): una de las más elegidas. Ofrece cobertura en todo el país, planes flexibles y posibilidad de sumar familiares.

AAPM (Obra Social de Agentes de Propaganda Médica): fuerte en atención ambulatoria, medicamentos y programas preventivos.

OSPECON (Obra Social del Personal de Dirección de la Industria de la Construcción): ideal para quienes viven fuera del AMBA, con buena cobertura hospitalaria.

OSFYB (Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos): destacada por su atención de alta complejidad y cobertura en medicamentos.

Qué tener en cuenta antes de elegir

Si bien hay más de 40 obras sociales disponibles, no todas ofrecen la misma calidad de atención. Antes de decidir, es clave revisar:

La cartilla de prestadores en tu zona

La cobertura médica incluida

La posibilidad de sumar familiares

Los tiempos de atención y turnos

Elegir bien la obra social puede marcar la diferencia en el acceso a la salud, por lo que conviene comparar opciones y no tomar la decisión solo por cercanía o costumbre.