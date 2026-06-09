ARCA: la fecha que no pueden ignorar los monotributistas en junio
ARCA estableció el 22 de junio como fecha límite para el pago del monotributo, extendiendo el plazo habitual debido al fin de semana.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a junio. Aunque habitualmente la obligación mensual vence el día 20, este mes el plazo se trasladará al 22 de junio debido a que la fecha original coincide con un fin de semana.
El cambio alcanza a los monotributistas de todas las categorías, que tendrán tiempo hasta el lunes 22 para cumplir con el pago mensual. La cuota incluye el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social.
Cómo se paga el monotributo
ARCA recordó que los contribuyentes deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para cancelar sus obligaciones. El pago presencial solo está habilitado para quienes se encuentren inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.
Además, los contribuyentes pueden verificar si sus pagos fueron registrados correctamente, consultar deudas o saldos a favor y generar volantes de pago a través del servicio con clave fiscal "Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)".
Cuánto se paga según cada categoría
Los valores vigentes del monotributo para junio son los siguientes:
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes
- Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes
- Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes
- Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes
- Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes
- Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes
- Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes
- Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes
- Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes
De esta manera, todos los monotributistas deberán tener presente que el vencimiento de junio operará el 22 de junio de 2026, fecha límite para evitar intereses o inconvenientes con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.