ARCA: la fecha que no pueden ignorar los monotributistas en junio

ARCA estableció el 22 de junio como fecha límite para el pago del monotributo, extendiendo el plazo habitual debido al fin de semana.

La fecha límite de ARCA alcanza a monotributistas de todas las categorías.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a junio. Aunque habitualmente la obligación mensual vence el día 20, este mes el plazo se trasladará al 22 de junio debido a que la fecha original coincide con un fin de semana.

El cambio alcanza a los monotributistas de todas las categorías, que tendrán tiempo hasta el lunes 22 para cumplir con el pago mensual. La cuota incluye el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social.

Cómo se paga el monotributo ARCA recordó que los contribuyentes deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para cancelar sus obligaciones. El pago presencial solo está habilitado para quienes se encuentren inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.

Además, los contribuyentes pueden verificar si sus pagos fueron registrados correctamente, consultar deudas o saldos a favor y generar volantes de pago a través del servicio con clave fiscal "Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)".

Estas son las obras sociales que entran en el monotributo. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA confirmó que el vencimiento del monotributo de junio operará el 22 de este mes. Foto: Walter Moreno/MDZ Cuánto se paga según cada categoría Los valores vigentes del monotributo para junio son los siguientes: