Sin meterse en el fuego cruzado, José Luis Espert habló de "tranquilidad" y "democracia"

El legislador de La Libertad Avanza emitió su voto en una nueva jornada de elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El legislador José Luis Espert aseguró que a la democracia la ve "sana, fuerte y feliz" de que se siga votando, a la vez que indicó que, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, "el país venía en deterioro".

"Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperamos la democracia", dijo, tras lo cual añadió: "A la democracia la veo sana, fuerte y feliz de que sigamos votando, el único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia".

Tras emitir su voto en la mesa 167 del Colegio de la Santa Cruz de la calle Pedro De Mendoza 2653, en la localidad bonaerense de San Isidro, José Luis Espert manifestó: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".

El converso legislador libertario que competirá para renovar la banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre dijo luego: "Es un día donde hay que remarcar lo importante de volver a votar".