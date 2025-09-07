Elecciones en Buenos Aires: ya votó la mayoría de los candidatos y más del 50% del padrón
Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados y autoridades locales hasta las 18 horas.
En una mañana fría en Buenos Aires, desde las 8 de este domingo, en la Provincia comenzaron las elecciones para la renovación en la Legislatura. En este caso, en un contexto de escándalos, la provincia renovará dos cámaras, el Senado y Diputados, junto a la cámara del concejo deliberante y los consejos escolares de cada municipio.
Las votaciones se realizan este domingo 7 de septiembre de forma desdoblada, donde se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplencias en el Senado, y 46 titulares y 28 suplentes en Diputados. Además, las comunas votarán concejales y consejeros escolares.
Los primeros datos oficiales de las elecciones legislativas serán anunciados por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en la sede de Fuerza Patria.
A menos de una hora del cierre, estaría en duda la presencia del presidente Javier Milei en el búnker de La Libertad Avanza en el salón Vonharv, en Gonnet, ubicado en la avenida 19, entre 511 y 514, a unos seis kilómetros del centro de La Plata.
En el domingo electoral de la Provincia de Buenos Aires y a una hora de que cierren los comicios, Axel Kicillof llegó al búnker de Fuerza Patria. El peronismo espera una victoria en su bastión, no obstante la cautela es la que prima.
La diputada que llegó al Congreso de la Nación de la mano con La Libertad Avanza y luego se alineó en la oposición emitió su voto en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, por la Primera Sección Electoral.
Al salir del cuarto oscuro, se manifestó "ante todo en defensa de la libertad de expresión". También se solidarizó con periodistas que denunciaron agravios por parte de la diputada Lilia Lemoine, con quien Pagano tuvo distintos encontronazos en el recinto legislativo.
En San Justo, La Matanza, perteneciente a la tercera sección electoral, votó la vicegobernadora y candidata Verónica Magario. A pesar de las preguntas sobre si iba o no a asumir, la candidata del peronismo usó evasivas y apeló a la veda electoral.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, emitió su voto este domingo pasadas las 12 del mediodía en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. La funcionaria cumplió con su deber cívico en el marco de una nueva jornada electoral, pero evitó cualquier tipo de contacto con la prensa.
Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760. Según lo informado, su ingreso al establecimiento educativo se realizó por una vía que le permitió no ser vista por los periodistas presentes. Al concluir el trámite, se retiró rápidamente, sin brindar declaraciones ni detenerse frente a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.
El operativo para su ingreso y salida fue discreto y no incluyó aparición pública. La vicepresidenta no fue registrada por cámaras ni fotógrafos durante su paso por el establecimiento de votación. Tampoco se difundieron imágenes oficiales del momento.
En la tercera sección de la provincia, votó el mandatario del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza.
En la quinta sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, votó Guillermo Montenegro.
Luego de emitir su voto, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se cruzó con los periodistas que estaba en la puerta esperándola y sacó su celular para denunciar el accionar de la prensa.
En una escuela de la localidad de Malvinas Argentinas, que integra la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, un fiscal fue denunciado en redes sociales y posteriormente detenido por robar boletas de Fuerza Patria.
El ex ministro de Economía del Gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa votó en Tigre pasada las 13 horas.
Ante la jornada electoral, el ex funcionario habló con la prensa luego de emitir su voto: "No quiero violar la veda. Sí creo que que hoy la provincia de Buenos Aires va a mostrar que recorre un camino que en el 23 también lo recorrió. El 23 ganamos la Paso, ganamos la primera vuelta y ganamos la segunda vuelta. Y bueno, ese es un camino ya recorrido".
Según confirmó la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires pasadas las 13 horas. Para las 12.30, solo había votado el 29,74 % del padrón, según comunicaron fuentes oficiales.
Esta elección provincial, según los datos registrado, es la que menos participación del electorado obtuvo en comparación con el año 2021.
Durante dicha jornada electoral mencionada se obtuvo un 30% en el primer corte del mediodía.
Los bonaerense han denunciado la caída del padrón electoral oficial que está bajo la órbita del Poder Judicial. En este sentido el partido político, Fuerza Patria, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lanzó su propia página web para que los ciudadanos puedan conocer dónde deben votar.
Sobre este dato, se conoció una denuncia desde La Libertada Avanza sobre la aparición de boletas del mencionado partido político dentro del sitio web.
Votó la hermana del presidente Javier Milei, en el partido de Vicente López, en la primera sección bonaerense. Con una salida caótica del centro de votación y a pesar de que fue rodeada por distintos medios de prensa, la secretaria general de Presidencia evitó brindar declaraciones.
El legislador José Luis Espert votó en la primera sección, en San Isidro y destacó la importancia de la democracia a 42 años de su recuperación. Ante la jornada electoral afirmó que la ve "sana, fuerte y feliz" porque permite seguir construyendo a través del voto.
También señaló que, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, el país "venía en deterioro". En campaña para renovar su banca, llamó a valorar la jornada electoral, pidió reflexión a quienes no participan de los comicios y remarcó que los resultados deben tomarse "con mucha calma".
El armador bonaerense de La Libertad Avanza y candidato a diputado, Sebastián Pareja, votó en la tercera sección, en los Lomas de Zamora y minimizó el impacto electoral del escándalo por las presuntas coimas en la Andis.
Tras su voto aseguró que el espacio libertario "trabaja para la gente" y busca consolidar en 2027 el proceso iniciado en 2023. Además, destacó que participan en los 135 municipios bonaerenses, pidió que todos concurran a votar y afirmó que "los políticos tienen que dar el ejemplo".
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya emitió su voto en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con la prensa, comentó qué espera el oficialismo para la jornada de hoy.
"La expectativa que tenemos es que la gente participe, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir a nuestros representantes", aseguró Mendoza.
A la espera de los resultado, la intendenta de Quilmes agregó que pasaría por La Plata y que terminaría la jornada en "San José", haciendo referencia al departamento donde se encuentra actualmente Cristina Fernández de Kirchner.
La provincia de Buenos Aires transita la primera elección desdoblada. De esta manera ha cambiado la forma de contabilizar los votos. El sistema estará respaldado por la Ley 5.109.
Bajo este nuevo sistema habrá tres categorías de votos y el nulo no será uno de ellos. Las categorías vigentes son las de votos afirmativos, blancos y los de identidad impugnada.
Como indica la normativa en su artículo 109, una vez hecha la suma general de los votos computados de cada Sección -son ocho- o Distrito Electoral -son 135- y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, se procederá a dividir el número total de votos por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria.
Ya votó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la octava sección. Ante la jornada electoral, el mandatario bonaerense argumentó sobre que se trata de un acto democrático.
El gobernador aseguró que se comunicó con varios intendentes de la provincia y le afirmaron que los comicios se están desarrollando sin inconvenientes.
A la espera de los resultados, Axel Kicillof afirmó en la tradicional conferencia de prensa luego de cada elección, que se juntarán en la plata con los referentes de Fuerza Patria.
Ante la pregunta de la prensa sobre el escándalo de las coimas que manchan la gestión del Gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense argumentó sobre que es una importante elección y todo se debe tener en cuenta, además de que "se tiene que votar en conciencia".
En Tigre, en la primera sección, votó cerca de las 9 de la mañana, el secretario de Turismo del Gobierno nacional, Daniel Scioli.
Sin dialogar con la prensa, el funcionario del Gobierno de Javier Milei, se presentó a sufragar en la Sociedad de Fomento de Dique Luján.
En la primera sección, en el municipio de Tigre, votó el diputado nacional del PRO, Diego Santilli. Ante la jornada electoral bonaerense, se sumó al pedido de todos los funcionarios políticos: "Lo más importante es que el ciudadano venga a votar, que la gente se tome un rato de su domingo para expresarse en las urnas".
En diálogo con la prensa, el funcionario del PRO manifestó además que "si hoy no vota mucha gente, habrá que analizar el por qué".
En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, se han registrado varias complicaciones.
En la escuela de educación primaria N°19 del municipio de Tigre, donde el ex ministro de Economía, Sergio Massa deberá votar, la mesa aún no abrió.
En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, en Tigre, ya votó el diputado nacional de PRO, Cristian Ritondo.
Tras la alianza con La Libertad Avanza, en diálogo con la prensa, el diputado nacional afirmó sobre la jornada electoral: "Hoy es una gran posibilidad, cuando uno se imagina cambios que quiere hacer, el día es hoy".
En torno a la participación, el legislador del PRO argumentó que desea que se desarrolle lo que sea lo que pasó en Corrientes. "Es una oportunidad, es una obligación y es un derecho. Hay una provincia que se despierta y entiende qué responsabilidad tiene hoy", enfatizó el diputado nacional.
A la espera de los resultados de la elección bonaerense, Cristian Ritondo aseguró que el PRO se reunirá con La Libertad Avanza en La Plata.
En la octava sección, en la localidad de Tolosa, ya votó el diputado nacional, Máximo Kirchner. En diálogo con la prensa, el legislador enfatizó sobre la jornada electoral: "Mientras más gente participe, mejor".
Por otra parte mencionó a su madre, Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: "Estamos a cien días de que la presidente del PJ a nivel nacional está presa y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no la manera de conducir el país".
En torno a la campaña violenta en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner señaló sobre que es un accionar que depende de las característica de cada dirigente y lo que valida la gente.
Por otra parte, la prensa preguntó sobre el escándalo de las coimas que salpican a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei y enfatizó que "eso no le preocupa". "Me preocupa mucho más la economía del país. Me interesa más que hace Luis Caputo, que la hermana del Presidente".
Por último, en la previa a emitir su voto, el legislador afirmó que se reunirá con su madre y esperarán el resultado de la elección.
En la primera sección de la provincia de Buenos Aires, ya votó el candidato a senador Gabriel Katopodis y describió su participación y la jornada electoral con mucho entusiasmo.
"Estamos eligiendo cosas importantes, cómo sigue la argentina, quienes defienden los intereses de la sociedad, quienes defienden cómo queremos vivir, quiénes defienden las obra pública, entre otras cosas", enfatizó el ministro y candidato bonaerense en diálogo con la prensa.
En torno al escándalo de los audios que rodean al Gobierno de Javier Milei, el candidato insistió en que la votación es el resultado de muchos factores. "Cuando la gente entre al cuarto oscuro no va haber TikTok, no hay agresiones, y cada vecino entrará con sus intereses", argumentó Gabriel Katopodis, candidato de Fuerza Patria.
Ya comienzan a registrarse demoras en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires. En la escuela donde vota el intendente de 3 de febrero de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, específicamente en la mesa 35 hay complicaciones por faltas de autoridades.
Ante las complicaciones en dicha escuela y si el mandatario de la localidada llega dentro de unos minutos podría ser autoridad de mesa.
En la octava sección de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, ya votó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco: "Fui el primero e inauguré la mesa".
En torno a la jornada electoral, el ministro dialogó con los medios y aseguró que en la en la provincia hay 41.189 mesas en los 6.139 lugares de votación: "Espero que sea un proceso electoral con tranquilidad y con orden", enfatizó el ministro de Axel Kicillof. En este sentido, aseguró que las mesas están abriendo la jornada con normalidad.
A la espera del momento de votación de gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que se prevé que sea entre las 9 y 10 de la mañana, el ministro -sin romper la veda- agregó sobre las expectativas del oficialismo: "Ganar, gustar y golear".
Según aseguró el ministro de Gobierno en diálogo con el canal de noticias C5N, los resultados de la elección estarían publicados alrededor de las 21 horas.
Apenas siete minutos de la apertura de los comicios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló a través de las redes sociales y llamó a la ciudadanía bonaerense a emitir su voto. "A votar hoy! Viva la democracia!", expresó el funcionario del Gobierno de Javier Milei.
A votar hoy! Viva la democracia!— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 7, 2025
De acuerdo con lo decidido por la Junta Electoral, en línea con lo que estipula la Constitución de la provincia y lo establecido en la Ley provincial 5.109, se aplicará una medida para los votantes de último momento.
Si bien los comicios cerrarán a las 18, todos aquellos que lleguen antes de ese horario tendrán la posibilidad de sufragar. A esa hora, los efectivos de seguridad cerrarán las puertas de los centros de votación.
Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y no se presenten a sufragar deberán pagar una multa, salvo que puedan justificar su ausencia. La sanción va desde los $50 a los $500 pesos, y alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70. Tendrán 60 días para presentar la justificación ante la Junta Electoral.
Para quienes no sepan dónde deben presentarse a votar, pueden consultarlo con su número de DNI a través del sitio de la Junta Electoral en la página: https://padron.gba.gob.ar/