"Basta, es acoso": el bochornoso episodio de Lilia Lemoine en la votación de Karina Milei

La diputada libertaria fue buscada por la prensa en Vicente López. Tras defender a Karina Milei en el escándalo de los audios, denunció a los periodistas en las redes.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine denunció en sus redes sociales que fue perseguida por periodistas mientras acompañaba a Karina Milei a votar en Vicente López.

El momento en que Lemoine es interceptada por la prensa Lilia Lemoine

Según relató, la situación se dio cuando intentaba retirarse del lugar y un grupo de cronistas la siguió por varias cuadras: "Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante", escribió en X.

"Basta, es acoso, me dejan en paz o llamo a la policía", dijo la diputada mientras los periodistas buscaban entrevistarla en medio del escándalo por los audios de las supuestas coimas en la Andis.

"Pongo las manos en el fuego por Karina Milei", dijo al respecto Lilia Lemoine.