Javier Milei opta por el silencio: tras pocas horas de tregua, cruje el "Triángulo de Hierro"

El presidente Javier Milei tiene internet en el vuelo que lo transporta desde Los Ángeles a Buenos Aires. Pese a su breve paso por la ciudad estadounidense, el mandatario nunca dejó de estar conectado con sus redes sociales e incluso durante este viernes por la tarde siguió compartiendo posteos. Sin embargo, ninguno hace mención del fuerte cruce entre su jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y su influencer estrella, Daniel Parsini , más conocido como el “Gordo Dan”.

El jefe de Estado prefiere hablar en X sobre la campaña electoral y de la economía, en lugar de sentar postura tras los cuestionados tuits del militante oficialista contra el senador Luis Juez , quien apoyó el rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. MDZ se contactó con la vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni y no hubo respuesta en torno a si el líder libertario respalda las acciones de Dan. Se intenta evitar el tema.

Solo hay un mínimo indicio que podría interpretarse propio de Milei. Su hermana, Karina, le escribió esta mañana al cordobés para pedirle disculpas por los comentarios del dirigente que responde al asesor Santiago Caputo . Se puede considerar que ese mensaje de la secretaria general de la Presidencia llegue a pedido de Milei, quien dijo muchas veces ser amigo del exintendente de Córdoba.

Sin embargo, la falta de pronunciamiento del mandatario abre el juego a nuevos cruces y choques de las placas tectónicas de su Gobierno. Esa llamativa falta de verticalidad de Milei y ese mensaje de Karina puede leerse como parte de la guerrilla a cielo abierto dentro del “Triángulo de Hierro”, donde “el jefe” toma postura nuevamente a favor del jefe de Gabinete y busca “ubicar” al “Gordo Dan”, solidarizándose con Juez.

Las internas en el Ejecutivo nunca terminaron. Se ha “institucionalizado” que haya facciones dentro de Casa Rosada, con sectores y funcionarios que solo reportan a oficinas en específico, de acuerdo a si forman parte de un bando o del otro. Hay ministros que no pisaron prácticamente nunca los despachos donde habitan Karina Milei y los Menem, pero sí en los salones otorgados al consultor predilecto. Lo inverso ocurre con varios secretarios que sería imposible verlos cerca de “las Fuerzas del Cielo”. Hay mínimas excepciones: el abogado karinista Santiago Viola y el portavoz, quien también es un soldado de la hermana del presidente.

La ruptura total dentro de la oposición hizo que el recrudecimiento de la interna en la gestión libertaria no se vea tan grave o anormal. No obstante, el enfrentamiento por el cierre de listas volvió emerger el resquebrajamiento de las relaciones en el corazón del poder. Y cuando se intentaba reintegrar a la tropa digital de Caputo a la logística electoral, tras marginarnos como candidatos, apareció el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei. Esa conocida y aceitada maquinaria de trolls que administra el principal asesor del presidente nunca se activó para respaldar a su hermana. Se mantuvieron en modo automático, con defensas generales a favor del presidente y la campaña violeta.

Nuevos cruces

Uno de los nuevos posteos del Gordo Dan Uno de los nuevos posteos del Gordo Dan

Tras los cuestionamientos públicos de ayer de Francos al “Gordo Dan”, el influencer borró su chat y parecía que había reculado su violenta posición contra Juez. No obstante, desde las primeras horas de este viernes el dirigente de “Las Fuerzas del Cielo” replicó múltiples veces ese controvertido tuit y hasta redobló la apuesta con más críticas al senador y a quienes lo apuntaron. De hecho, le recordó a Francos que formó parte del Gobierno de Alberto Fernández.

En paralelo, se reactivó una cuenta en X con el nombre de Santiago Caputo, cuyo entorno no niega su autenticidad, que escribió esta madrugada: “DIEZ VERDADES INCÓMODAS DE LA ERA MILEIÍSTA”.

DIEZ VERDADES INCÓMODAS DE LA ERA MILEIÍSTA.



1- Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad.

2- Vamos a destruir la inflación a cualquier precio. Es la unica variable que importa.

— Santi C. (@slcaputo) September 5, 2025

“Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad” es uno de los punteos que dice su publicación. A su vez, uno de los principales exponentes de la agrupación caputista, el diputado Agustín Romo salió en defensa de Dan, viralizando sus posteos y atacando al senador: “Luis Juez usando a su hija para justificar su voto que destruye el plan económico del gobierno que saco a 12 millones de personas de la pobreza es la demostración exacta, pero 100% exacta, de la manga de psicopatas a los que nos enfrentamos”.

— Agustín Romo (@agustinromm) September 5, 2025

Son solo algunos ejemplos, en el marco de centenares de tuits de otras cuentas que respaldan a esta tribu libertaria en pos de no arrepentirse ni correrse un metro de ese nivel de hostilidad política y social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1964062646417637665&partner=&hide_thread=false Hay que apoyar a @GAFrancosOk , más cuando está confrontando a quienes intentan golpes institucionales desde 2024.

— Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 5, 2025

Ante este marco, quien apareció fue la diputada Lilia Lemoine, quien responde estrictamente a los Milei. En X salió a respaldarlo al jefe de gabinete tras los cuestionamientos caputistas: “Hay que apoyar a @GAFrancosOk, más cuando está confrontando a quienes intentan golpes institucionales desde 2024.Podremos no pensar o reaccionar igual en todo pero... Francos no es reemplazable”.

Es otro posteo que puede entenderse como una especie de postura implícita y tímida del presidente, en medio de esta trama que sacude el círculo más íntimo del poder a días de las elecciones bonaerenses, donde las encuestas solo producen mayor nerviosismo.