Los escenarios que baraja Javier Milei para la elección en Buenos Aires: qué dicen en la Rosada

El oficialismo llega a las elecciones bonaerenses en medio del escándalo por los audios que salpican a Karina Milei, con una imagen presidencial en baja y la amenaza del ausentismo como factor decisivo.

A poco más de dos semanas de las primeras filtraciones de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien admitió la existencia de supuestos pedidos de coimas instrumentados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que dio lugar a una de las crisis más grandes de la gestión, en Casa Rosada admiten que la polémica tuvo impacto directo en la imagen positiva de la administración que encabeza Javier Milei.

Según revelaron a la agencia Noticias Argentinas, los números que manejan arrojan un 44% de aprobación al mandatario y hay quienes creen que los desencantados a raíz de la polémica podrían engrosar las filas del ausentismo que configura otro de los elementos que preocupa a la mesa electoral.

Se trata de un sello distintivo de las elecciones celebradas hasta el momento, y pese a que los últimos discursos del mandatario intentaron incentivar a los indecisos, en el armado libertario estiman entre un 40% y un 50% de ausentes, en base a lo expresado por dos fuentes del espacio, el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

En el sprint final, por los pasillos de Balcarce 50 varios interlocutores libertarios coinciden en un escenario de "un empate técnico" con el peronismo, con un margen de error de dos o tres puntos, y aseguran que se trata de una "buena" elección en un terreno adverso.

Sin embargo, algunas voces se muestran más conservadoras y plantean una diferencia en favor de Fuerza Patria que se ubica "entre cinco y ocho puntos", lo que configuraría un porcentaje esperado.