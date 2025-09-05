Ataques a Javier Milei: procesaron a un militante de izquierda por atacar al presidente en Lomas de Zamora

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a Thiago Román Florentín , el joven de 22 años acusado de lanzar piedras contra la comitiva presidencial de Javier Milei durante un acto en Lomas de Zamora. Además, dispuso un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes y le impuso normas de conducta que, en caso de incumplimiento, derivarán en su detención inmediata.

Florentín, que vive en Alejandro Korn y milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) , una agrupación de izquierda, fue detenido tras los incidentes ocurridos durante la caravana que encabezaban Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. El ataque obligó a suspender el acto y evacuar a la comitiva en medio de la tensión.

La resolución de Armella sostiene que el acusado participó de los disturbios y arrojó objetos contundentes hacia los vehículos oficiales. Aunque no dictó la prisión preventiva, el magistrado consideró acreditada su responsabilidad en los hechos y estableció condiciones estrictas para su libertad: no podrá generar actos de violencia en los lugares donde participe y deberá acatar todas las citaciones judiciales.

El caso generó reacciones inmediatas en el plano político. Desde el oficialismo, dirigentes de La Libertad Avanza denunciaron un ataque organizado y acusaron al kirchnerismo de estar detrás de la violencia. “Esto es terrorismo político”, fue la definición que circularon referentes libertarios tras los incidentes. El propio Milei habló de una maniobra de desestabilización y atribuyó la pedrada a la “desesperación” de sus opositores.

Por su parte, el MTR calificó el procesamiento como una decisión de carácter político y exigió la libertad de su militante. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización sostuvo: “Thiago fue detenido por luchar. ¡Libertad ya!”.

Javier Milei fue atacado en Lomas de Zamora

El ataque ocurrió cuando la caravana presidencial avanzaba por las calles de Lomas de Zamora rodeada de militantes opositores. La situación se desbordó cuando comenzaron a volar piedras y otros objetos contra los autos oficiales. Milei y su hermana fueron retirados en otro vehículo, mientras Espert abandonó el lugar en moto. “Se puso muy violento, con piedras que pasaban cerca de nosotros y de las fotógrafas. Decidimos terminar el evento por seguridad”, relató el diputado.

De los tres detenidos en el operativo, solo Florentín quedó bajo proceso. Armella entendió que las pruebas reunidas lo señalan como uno de los protagonistas del ataque y dictó el embargo para asegurar el resarcimiento económico en caso de condena.

El episodio volvió a poner en primer plano el clima de tensión política a pocas semanas de las elecciones legislativas. El Gobierno buscó encuadrar los hechos como un intento de intimidación, mientras que las organizaciones de izquierda insisten en denunciar criminalización de la protesta.

La decisión judicial deja a Florentín bajo investigación formal, con un marco de restricciones, pero en libertad. Su futuro procesal dependerá del avance de la causa y de la valoración final de las pruebas sobre su participación en el ataque.