Escándalo de la Andis: Jonathan Kovalivker entregó un celular reseteado

Tras protagonizar una escandalosa fuga para evitar su allanamiento por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) , uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina , Jonathan Kovalivker , volvió a quedar en el ojo de la tormenta por entregar ante la Justicia un teléfono reseteado de fábrica.

Kovalivker es uno de los involucrados en la investigación que se disparó a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la agencia, donde hablaba de presuntas coimas cobradas desde el organismo, vinculadas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su asesor Eduardo “Lule” Menem.

Jonathan Kovalivker es uno de los hermanos de la familia que dirige la droguería Suizo Argentina, envuelta en el escándalo por las supuestas coimas en la Andis.

En las grabaciones, el exfuncionario comprometió a la empresa familiar de los Kovalivker al señalar: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos)”. Y agregó: “Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

Además, los empresarios son señalados por un dato clave: solo en 2024, Suizo Argentina cobró 19.000 millones de pesos de la Andis, un volumen que posiciona a la empresa como una de las principales proveedoras del organismo.

Los pasos de Jonathan Kovalivker ante la Justicia

Kovalivker ya había quedado bajo la lupa cuando evitó ser encontrado el día del allanamiento en su domicilio en el barrio de Nordelta. En su casa, los agentes encontraron cajas fuertes vacías, aunque en una de ellas quedaban 50 mil dólares y gomitas para atar billetes.

Luego de desatar la polémica y aparecer en todos los medios de comunicación, el empresario se presentó a la Justicia 4 días después y entregó su celular. En esa ocasión, llamó la atención que se negara dar la clave de desbloqueo, sin embargo, ahora que se supo que redobló la apuesta borrando todo su contenido.

Esta maniobra podría jugarle en contra ante la Justicia, ya que podría ser interpretada como un intento de obstruir el acceso a información clave sobre llamadas, mensajes y vínculos que lo podrían comprometer aún más en el escándalo de corrupción.