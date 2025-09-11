"Inquieta que los presidentes terminen presos": Victoria Villarruel tras la condena a Bolsonaro

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, criticó el fallo del Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro en sus redes sociales.

Victoria Villarruel utilizó este jueves sus redes sociales para opinar sobre la situación política en Brasil tras la condena al expresidente Jair Bolsonaro. En un breve mensaje publicado en X, expresó: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”.

El comentario de Villarruel se conoció horas después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara culpable a Bolsonaro por cargos de conspiración contra el orden democrático. El fallo, votado por cuatro jueces contra uno, determinó que el exmandatario intentó desconocer el resultado electoral de 2022 para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

Victoria Villarruel sobre la condena a Bolsonaro Cuenta de X @VickyVillarruel

La decisión judicial sacudió el escenario político brasileño y tuvo repercusiones internacionales. Líderes como Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, salieron en su defensa y señalaron que se trata de una persecución contra dirigentes conservadores. En ese marco, el mensaje de Villarruel se interpretó como un gesto de respaldo implícito hacia el expresidente brasileño.

Jair Bolsonaro y la relación entre política y justicia Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2023 y enfrenta un posible castigo que podría alcanzar hasta 43 años de prisión. Además de él, fueron condenados otros exfuncionarios, incluidos militares y ministros, considerados parte de una organización criminal destinada a sostenerlo en el poder por la fuerza.