Condena a Bolsonaro: Trump lo defendió y comparó el fallo con los juicios que enfrenta en EE.UU.

El STF declaró culpable a Jair Bolsonaro por conspirar contra el orden democrático. Trump lo defendió y dijo que el fallo le resultó “muy sorprendente”.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy sorprendente” la condena dictada contra su aliado político en Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para interrumpir el orden democrático. El fallo fue emitido este jueves por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo declaró culpable de intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Al ser consultado por periodistas poco después de conocerse la resolución, Trump sostuvo: “Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto. Era un buen hombre”.

El STF alcanzó la decisión por cuatro votos a uno, con el voto decisivo emitido por Cristiano Zanin, presidente de la sala y ex abogado de Lula. Junto a Bolsonaro, otros siete exfuncionarios, entre ellos exministros y militares de alto rango, fueron hallados culpables de integrar una organización destinada a sostener en el poder al entonces mandatario a cualquier costo.

El vínculo entre Donald Trump y Jair Bolsonaro La relación entre Trump y Bolsonaro fue cercana durante sus respectivos gobiernos, marcada por la sintonía en temas ideológicos y el respaldo público que ambos se brindaron. No obstante, la sentencia contra el líder ultraderechista brasileño se da en un contexto en el que Trump también enfrenta procesos judiciales en su país, lo que llevó al exmandatario estadounidense a establecer un paralelismo y a sugerir que se trata de una persecución política contra figuras conservadoras.