Victoria Villarruel habló en el Senado: "Ninguna idea puede defenderse con bombas ni asesinatos"

Con familiares presentes, Victoria Villarruel encabezó en el Senado un acto por las víctimas del terrorismo y reclamó memoria para quienes perdieron la vida.

En el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo establecido por la ONU, la titular del Senado, Victoria Villarruel, encabezó un reconocimiento en la Cámara Alta.

El evento se realizó acto en el Salón Azul del Palacio Legislativo, y estuvieron presentes familiares de víctimas del terrorismo durante los años 70'. Entre ellas, Lorenza Ferrari, de 95 años, con la foto de su hija Laura en el pecho. Este lunes se cumplieron 50 años del día en que Montoneros atentó con un coche bomba contra la Universidad de Belgrano, donde estudiaba Laura Ferrari, quien perdió su vida.

El discurso de Victoria Villarruel El Discurso De Victoria Villarruel

"El terrorismo es la forma más cobarde de plantear diferencias políticas, religiosas, sociales, porque se mimetiza entre los civiles y genera terror, aviva la desconfianza y genera heridas en el entramado social que se transmiten de generación en generación", manifestó Villarruel en su discurso, y agregó: "Ninguna idea puede ser defendida a través de las bombas, los secuestros, los ataques a unidades militares, los cochebombas, los asesinatos o cualquiera de los métodos que defendieron los terroristas durante los 60, 70, 80, 90 y hasta la actualidad en el exterior de nuestro país".

Además, la vicepresidenta sostuvo que "ningún argumento es válido cuando una víctima inocente, civil o no combatiente, es agredida por quienes desde el mesianismo se sienten los dueños de la vida de los demás".