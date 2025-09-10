El día que Javier Milei conoció a Charlie Kirk

El asesinato del activista conservador estadounidense cercano a Donald Trump , Charlie Kirk , sacudió a la ultraderecha mundial y al ámbito libertario local. Incluso el presidente Javier Milei le dedicó una sentida publicación en sus redes, recordando el momento en el que se conocieron.

El joven sufrió un disparo mientras brindaba una charla ante dos mil personas durante un evento de la Utah Valley University. Fue en medio de la ronda de preguntas y respuestas cuando Krich recibió el impacto y cayó desplomado inmediatamente.

Javier Milei conoció a Charlie Kirch en un exclusivo evento de ultraderecha en Florida.

En medio de la conmoción, el líder libertario publicó una foto de cuando se conocieron y le dedicó unas palabras de despedida: “Muchas gracias por tu enorme trabajo. Tu legado es una fuente de inspiración para millones de jóvenes. Adiós”, escribió el presidente.

En paralelo, profundizó el descargo en su cuenta de X, donde expresó: "Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble", lamentó Milei.

Cuándo se conocieron Javier Milei y Charlie Kirk

La foto que publicó el presidente junto al joven asesinado fue sacada en noviembre de 2024 durante la exclusiva gala organizada por el grupo conservador America First Policy Institute, celebrada en la mansión Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida.

Allí, el libertario se encontró con Donald Trump y otros referentes del conservadurismo norteamericano como JD Vance, Elon Musk, Sylvester Stallone, Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump Jr., Matt Gaetz, y el propio Charlie Kirk.

En aquella ocasión, Milei dio un discurso en el que reafirmó su compromiso con los valores del liberalismo económico y su visión de futuro para la Argentina. Además, fue uno de sus tantos gestos para mostrarle su apoyo a Trump y forjar una alianza entre ambos gobiernos.