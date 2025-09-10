Javier Milei despidió al activista Charlie Kirk y apuntó contra la izquierda: "Un fenómeno violento lleno de odio"

El presidente Javier Milei había conocido al activista afín a Donald Trump, Charlie Kirk, en la residencia de su par estadounidense. Tras confirmarse su muerte, expresó sus condolencias.

En medio de la conmoción en Estados Unidos por el asesinato de Charlie Kirk, Javier Milei manifestó su dolor y repudio por el disparo que terminó con la vida del activista afín a Donald Trump. El presidente argentino no solo le envió sus condolencias a la familia del influencer político, sino también apuntó contra la izquierda.

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban", expresó el líder del liberalismo en Argentina. Tras esto, recordó al activista de derecha como "un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente".

También sentenció que el joven "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región". Al respecto, Javier Milei escribió: "La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio".

"El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", concluyó.