El último mensaje de Charlie Kirk contra un "monstruo salvaje" que asesinó a una refugiada ucraniana

El influencer conservador Charlie Kirk se había referido al homicidio de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska perpetrado por un hombre en Charlotte.

Charlie Kirk era un influencer de gran trascendencia en los Estados Unidos.

Charlie Kirk dejó un último mensaje en X antes de ser asesinado en Utah Valley University. En él pidió politizar el asesinato de Iryna Zarutska, criticando que la política permitió que su agresor estuviera libre. Mirada compartida desde el arco conservador.

El 10 de septiembre de 2025, horas antes de recibir un disparo fatal durante un acto en Utah Valley University, Charlie Kirk escribió en su cuenta de X: “Si queremos que las cosas cambien, es 100% necesario politizar el asesinato sin sentido de Iryna Zarutska porque fue la política la que permitió que un monstruo salvaje con 14 antecedentes anduviera libre en las calles para matarla”.

Contexto del asesinato de Iryna Zarutska El mensaje hacía referencia a Iryna Zarutska, víctima de un crimen que generó conmoción y debate en torno a la responsabilidad de las instituciones políticas y judiciales. Kirk planteaba que la impunidad y las fallas del sistema permitieron que el agresor de Zarutska, con múltiples antecedentes, continuara en libertad hasta cometer el asesinato.

Poco después de esa publicación, Kirk fue atacado de un disparo mientras encabezaba un mitin conservador. Recibió un impacto en el cuello que le provocó la muerte, según confirmaron autoridades locales.

Resonancia simbólica de sus palabras El contraste entre su última publicación y el atentado que acabó con su vida resulta impactante. Sus palabras buscaban señalar cómo las decisiones políticas influyen directamente en la seguridad de los ciudadanos. Ahora, esa idea se proyecta también sobre su propia experiencia: un líder político atacado en un espacio público por la falta de garantías de protección.