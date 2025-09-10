Las reacciones de los políticos tras el ataque a Charlie Kirk en Estados Unidos

Este miércoles se vivió un fatal hecho en Estados Unidos, luego de que el activista Charlie Kirk recibiera un disparo en el cuello mientras daba una conferencia en un campus universitario en Utah. A pesar de su cercanía con el actual presidente Donald Trump, muchas figuras de la oposición demostraron su apoyo al influencer.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el mandatario estadounidense, con quien se vincula a Kirk. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", expresó Trump.

El mismo mandatario fue quien confirmó la muerte del activista. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto", escribió Trump. "Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", añadió Trump. "Melania, mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!".

El exvicepresidente durante el primer mandato de Trump, Mike Pence, también se pronunció al respecto y comentó: "Orando por mi amigo Charlie Kirk. Que Dios esté con este buen joven". Además, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, repudió el ataque y señaló: "La manera de resolver las disputas políticas no es mediante la violencia. La manera de hacerlo es planteando preguntas y debatiendo. Un ataque a la idea de que estos asuntos se resuelven mediante el debate razonado y las elecciones".

Los comentarios de la oposición luego del ataque a Charlie Kirk Una de las figuras políticas que también habló al respecto fue la candidata a presidenta y exvicepresidenta durante el mandato de Joe Biden, Kamala Harris: "Estoy profundamente consternada por el tiroteo en Utah. Doug y yo enviamos nuestras oraciones a Charlie Kirk y su familia".