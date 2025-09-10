Quién es Decarlos Dejuan Brown Jr., el asesino de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska

El caso por el asesinato de la joven refugiada ucraniana Iryna Zarutska , ocurrido el pasado 22 de agosto en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, cobró relevancia a nivel internacional tras la reciente viralización del video del ataque . A raíz de la difusión de las imágenes, el FBI presentó cargos federales contra Decarlos Dejuan Brown Jr., único detenido e imputado por el crimen.

Zarutska , de 23 años, fue atacada mortalmente a bordo del ferrocarril por el sujeto que se encontraba en los asientos de atrás. Como si fuera poco, los demás pasajeros que fueron testigos del violento siniestro, no actuaron ni ayudaron a la joven víctima, lo que provocó indignación por parte de la comunidad internacional.

Las autoridades estadounidenses señalan a Decarlos Dejuan Brown Jr. , como el presunto agresor de la joven ucraniana que falleció tras el ataque mortal en un tren ligero de Charlotte, ciudad del estado de Carolina del Norte.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) confirmó que Brown Jr., de 34 años, fue arrestado poco después del hecho y acusado inicialmente por asesinato en primer grado. Posteriormente, la investigación federal avanzó con la presentación de cargos por parte del FBI, tras evaluar la gravedad del crimen y la repercusión pública.

Una jueza del condado de Mecklenburg ordenó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza, decisión que fue ratificada el 29 de agosto. Además, a pedido de la defensa, se dispuso una nueva evaluación de la competencia mental de Brown Jr ., cuyo resultado podría influir en el desarrollo del proceso judicial.

El detenido había sido imputado previamente por el mismo crimen en el ámbito estatal, por el ataque con arma blanca que causó la muerte de Zarutska. Según la información oficial, el hecho se produjo a bordo de un tren ligero, sin que mediara una confrontación previa entre la víctima y el agresor.

Estados Unidos: el ataque mortal a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska

El caso generó fuertes cuestionamientos hacia el sistema judicial local, debido a los antecedentes del acusado. Brown Jr. contaba con al menos 14 detenciones previas antes del ataque del 22 de agosto, lo que alimentó el debate en torno a la reincidencia delictiva y las políticas de liberación bajo fianza en el estado de Carolina del Norte.