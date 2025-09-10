¿Vida en Marte? Científicos de la NASA encontraron la mejor evidencia hasta el momento

La NASA anunció este miércoles que el róver Perseverance recolectó en Marte muestras de rocas con posibles signos de vida antigua. Los indicios fueron detectados en un antiguo lecho fluvial del cráter Jezero, una región donde hace miles de millones de años existió un lago.

"Este descubrimiento de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", declaró en rueda de prensa Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Según explicó la especialista, se trata de “una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años".

Las rocas analizadas, conocidas como mudstones, presentaron patrones irregulares apodados “manchas de leopardo” y “semillas de amapola”. Los científicos señalaron que estas formaciones contienen minerales que pudieron originarse en reacciones químicas vinculadas a microbios. Aunque no se descartan procesos geológicos naturales, la NASA clasificó los resultados como "posibles biofirmas", lo que justifica una investigación más profunda.

El profesor Sanjeev Gupta, científico planetario del Imperial College de Londres y coautor de un estudio publicado en la revista Nature, explicó: "Hemos encontrado características en las rocas que, si se vieran en la Tierra, podrían explicarse por procesos microbianos. No decimos que hayamos encontrado vida, pero sí que esto realmente nos da algo a perseguir".

El equipo utilizó instrumentos de laboratorio a bordo del Perseverance para analizar los minerales, y los datos fueron enviados a la Tierra. Joel Hurowitz, investigador de la Universidad de Stony Brook y autor principal del trabajo, detalló que los resultados sugieren reacciones químicas entre el lodo depositado en el fondo del lago y materia orgánica. En la Tierra, procesos de este tipo suelen estar asociados a la actividad microbiana. "Esta parece ser la detección de una posible biofirma más convincente hasta la fecha", afirmó.

image El Perseverance recogió muestras de las intrigantes rocas NASA/JPL

Para confirmar con certeza si los minerales fueron generados por microbios, las rocas deberán ser traídas a la Tierra. La NASA y la Agencia Espacial Europea proyectaron una misión de retorno de muestras, aunque enfrenta incertidumbre por los recortes presupuestarios planteados en Estados Unidos. Mientras tanto, China también avanza en un programa similar que podría lanzarse en 2028.

Marte, de planeta habitable a desierto

Actualmente Marte es un desierto frío y seco, pero hace 3.500 millones de años tuvo una atmósfera más densa y agua en abundancia, condiciones que lo convirtieron en un escenario propicio para la vida. Perseverance, que llegó a la superficie en 2021, ha pasado los últimos cuatro años explorando el cráter Jezero y recolectando muestras, que se encuentran almacenadas a la espera de su posible traslado a la Tierra.

"Necesitamos ver estas muestras aquí", concluyó Gupta. "Para tener plena confianza, la mayoría de los científicos querrían examinar estas rocas directamente en laboratorios terrestres. Este es uno de los objetivos prioritarios a devolver".