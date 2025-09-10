El Gobierno de Uruguay analiza la posibilidad de recibir refugiados de Gaza

Durante una conferencia con periodistas, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay , Mario Lubetkin , explicó que existe "una larga lista de familiares que están en Gaza , que están pidiendo desesperadamente salir" y que han utilizado los mecanismos diplomáticos, incluso los de la embajada uruguaya en la región.

Lubetkin remarcó que el Ejecutivo analiza "con mucha atención" la propuesta y aclaró que no se puede tomar a la ligera. "No somos irresponsables; primero hay que ver cómo se pueden dar procesos de llegada. No estamos jugando, no es un jugueteo. Es algo demasiado importante en un marco de gran desesperación por el drama que en este momento hay en Gaza", expresó.

El canciller recordó que cualquier operación humanitaria de este tipo depende de autorizaciones internacionales, ya sea la de Israel , para permitir la salida de los refugiados, o la Cruz Roja, como garante de los traslados.

El pasado 8 de agosto, la Cancillería uruguaya había condenado la ocupación de la ciudad de Gaza por parte de Israel, calificándola como "una grave violación al Derecho Internacional", y reiteró la posición histórica de Uruguay en favor de la solución de dos Estados como vía para resolver el conflicto palestino-israelí.

De avanzar, Uruguay se sumaría a la lista de países que han abierto sus puertas a refugiados palestinos, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de llamados internacionales a reforzar la ayuda humanitaria.