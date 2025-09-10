El drama familiar detrás del doble filicidio que conmocionó a Uruguay: antecedentes, denuncias y violencia

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay . Andrés Morosini Rechoppa (28) fue hasta la casa de su ex y secuestró a sus hijos. El viernes pasado, los cuerpos de los menores, identificados como Alfonsina (2) y Francisco (6), y el de su padre fueron hallados en el interior de un auto, en el fondo del arroyo Don Esteban.

Según indicaron desde el ambiente del turf, Morosini era “complicado y rebelde a nivel profesional”. Además, tenía medidas cautelares y contaba con antecedentes penales . Cinco días antes del aberrante hallazgo, su ex, Micaela Ramos, lo había denunciado por violencia.

Días antes del terrible hecho, Morosini intentó ahorcarse en el stud del hipódromo de la ciudad. En aquella ocasión, sus compañeros lograron rescatarlo antes de que se quitase la vida.

El caso que conmocionó a Uruguay, se inscribe dentro de la violencia vicaria . Se trata de una forma de violencia de género donde los hijos e hijas de son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.

doble filicidio en Uruguay Andrés Morosini Rechoppa, junto a su ex y sus hijos. X

En diálogo con MDZ, el psiquiatra Santiago Sarrabayrouse explica: “Si bien los chicos son los destinatarios directos de la violencia porque los mata, en verdad el móvil es causarle daño a la madre”.Por lo tanto, en este caso Morosini asesinó a sus hijos con la intención de lastimar a su expareja.

Cómo se manifiesta la violencia vicaria

Sarrabayrouse detalla que la violencia vicaria puede tener diversas manifestaciones, pero entre las más comunes se encuentran: