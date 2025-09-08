Se conocieron estremecedores detalles del doble filicidio que mantiene en vilo a Uruguay

Las víctimas fueron identificadas como Alfonsina (2) y Francisco (6). El papá de los menores tenía medidas cautelares y contaba con antecedentes penales.

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un hombre de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunció que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de Alfonsina (2) y Francisco (6) fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.

Los estremecedores detalles del doble filicidio Todo comenzó a partir de la denuncia de Micaela Ramos, expareja de Andrés Morosini Rechoppa (28), quien indicó que su ex la amenazó verbalmente, se llevó a sus hijos por la fuerza y escapó a toda velocidad. Cuando se enteró que la Policía lo buscaba, Morosini se lanzó a más de 120 kilómetros por hora contra el arroyo Don Esteban.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, los agentes detectaron el auto de Morosini, un BYD rojo, Tras tres días de búsqueda, los efectivos hallaron el vehículo destrozado en el fondo del arroyo. Allí, encontraron a los dos menores y al hombre de 28 años.

Quién era el hombre que asesinó a sus hijos Morosini trabajaba en la construcción y era un apasionado de las carreras de caballos. Según trascendió, competía como jockey en la ciudad de Mercedes. Sin embargo, desde el ambiente del turf lo describen como “complicado y rebelde a nivel profesional”. Aparentemente, el hombre de 28 años había sido suspendido de las competencias por un año por problemas de conducta.

doble filicidio en Uruguay Andrés Morosini Rechoppa, junto a su ex y sus hijos. X