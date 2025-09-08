Condenaron a Lidia Cardozo, la mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años

Lidia Raquel Cardozo fue declarada culpable por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo. Qué pena recibió.

Este lunes, la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.

El origen del caso La causa se inició el 31 de agosto de 2023, cuando el niño llegó sin vida al hospital Papa Francisco, con visibles lesiones en su cuerpo. Según la autopsia, falleció tras recibir un golpe con un elemento contundente que le provocó una grave herida en la cabeza.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la víctima residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su mamá, quien habría sido la autora de la agresión fatal. En la investigación se analizaron cámaras de seguridad, testimonios y distintas diligencias que derivaron en su imputación.