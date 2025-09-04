Condenaron a la pareja que torturó y asesinó a su bebé de 18 meses en Berazategui
Se trata de Yesica Aquino y Roberto Fernández, la pareja que está acusada de filicidio. Cuándo se conocerá la pena.
Un aberrante filicidio conmocionó a la localidad bonaerense de Berazategui. Yésica del Carmen Aquino (36) y su pareja, Roberto Carlos Fernández (33), torturaron y asesinaron a su bebé de 18 meses. El menor falleció por tener una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros en la espalda.
En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó a ambos por el crimen de León Aquino. Sin embargo, los fundamentos y la pena se darán a conocer el próximo 15 de septiembre.
Cabe destacar que la mujer llegó al debate oral imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento y alevosía”. Mientras que el padre de la víctima, por el delito de “homicidio calificado”.
La estremecedora declaración de la pareja
El lunes pasado, Yésica manifestó: “Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá”. Y sentenció: “No busqué la muerte. Si tomaba alcohol y lo mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato. No maté a mi hijo”.
Por otro lado, el padre de León insistió en que es inocente. “No soy el monstruo que describieron, los traté bien”, expresó Fernández.