Murió un bebé de 2 meses y su mamá podría ser imputada por homicidio: "Largaba espuma por la boca"

El triste episodio ocurrió en la madrugada del lunes en Santiago del Estero. La madre, de 20 años, gritaba que su hijo despedía "espuma por la boca".

Un bebé de dos meses murió este lunes en Santiago del Estero tras sufrir un ataque cardíaco y su madre de 20 años, quien ya tenía otros dos hijos, será interrogada por la fiscalía, la cual no descarta que se haya tratado de un homicidio culposo, según informan medios locales.

El triste episodio ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el niño se descompensó y tuvo un paro. Los vecinos auxiliaron a la madre, quien gritaba que su hijo "largaba espuma por la boca". Fue trasladado inmediatamente al Centro Provincial de Salud Infantil, donde falleció tras sufrir un ataque cardíaco.

La autopsia reveló que el bebé se descompensó tras broncoaspirarse, lo que generó graves problemas en sus vías respiratorias. Debido a esto, el pequeño sufrió al menos cuatro ataques cardíacos.

Asimismo, los profesionales determinaron que si bien el bebé no se encontraba en estado de abandono, pesaba apenas tres kilos y tenía una llamativa falta de higiene.

La situación de la madre del bebé fallecido La fiscal María del Pilar Gallo, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, solicitó la aprehensión de la madre de la criatura. La mujer de 20 años, quien ya tenía otros dos hijos, fue trasladada a la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia.