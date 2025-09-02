Encontraron muerta a una mujer en un canal de riego en Cipolletti y hay conmoción

La mujer de 63 años estaba desaparecida en Cipolletti desde el viernes pasado. Se aguardan los resultados de la autopsia.

El hallazgo ocurrió en la zona de la calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus de Cipolletti.

Un triste hallazgo conmocionó a la ciudad de Cipolletti, Río Negro, donde una mujer de 63 apareció muerta en un canal de riego de la zona. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la mujer para determinar las causas de muerte.

Video: hallaron muerta a una mujer en un canal de riego Hallaron Muerta A Una Mujer En Un Canal De Riego

El trágico hallazgo ocurrió este martes por la mañana, cerca de las 11, en la zona de la calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus. Según trascendió, se trata de Norma Gatica, quien estaba desaparecida desde el viernes pasado.

Tras la desaparición de Gatica, personal de la fiscalía de Cipolletti y de la Policía provincial llevó a cabo rastrillajes para dar con el paradero de la mujer. Luego de analizar las cámaras de seguridad de la ciudad, los investigadores lograron reconstruir parte del trayecto que había hecho la mujer antes de su desaparición

En las últimas horas, efectivos de la división canes de la Policía de Río Negro rastrillaron un área cercana al canal y hallaron el cadáver. Los familiares de la víctima ya fueron notificados.