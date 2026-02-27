Despiden a Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles: "Me duele el alma"

Este viernes, sus restos serán velados en Remedios de Escalada y luego enterrados en el cementerio de Lomas de Zamora.

El pasado 29 de enero una joven argentina de 27 años, identificada como Narela Barreto, fue hallada muerta en Los Ángeles. Este viernes, sus restos serán velados en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, y luego enterrados en el cementerio de Lomas de Zamora.

Horas antes del inicio del velatorio, Santiago Barreto, hermano de Narela, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. “No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez. No puedo más Mi, ¿por qué a vos? Me duele el alma. Trato de ser fuerte por mamá, papá, mami, papi, abu, todos, pero no puedo. Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo, que siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre”, dijo en el posteo.

“Gran parte del que soy hoy por hoy es por vos, ayudame a soportar tanto dolor. El corazón siento que se me va a salir, lloro en la soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno”, continuó Santiago. Y concluyó: “Te voy a amar para siempre”.

La muerte de Narela La joven argentina había desaparecido el viernes 23 de enero. Seis días después, Narela fue encontrada sin vida cerca del departamento al que se había mudado hace poco tiempo. “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”, indicó Santiago, en diálogo con Telenoche.

Narela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles Facebook - Violeta Barreto Si bien desde un primer momento la familia de Narela sostuvo que se trató de un homicidio, las autoridades de Estados Unidos aún no confirmaron cuál fue la causa de muerte.